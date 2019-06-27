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"Kazanan milletimiz olmuştur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2019 15:49 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı: - "(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi) Kazanan milletimiz, kazanan demokrasimiz olmuştur"

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "Kazanan milletimiz, kazanan demokrasimiz olmuştur." dedi.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Paçacı, İstanbul'da seçim sonuçlarının muhataplarına önemli ve güçlü mesajlar verdiğini belirtti.

Paçacı, milletin sandıklarda Türkiye'nin demokrasi ve özgürlükçü toplum yapısının siyaset üstü değer olduğunu ve bundan asla taviz vermeyeceğini gözler önüne serdiğini söyledi.

Seçimde, kendilerini milletin üzerinde görenlerin kaybettiğini ifade eden Paçacı, "Kazanan milletimiz, kazanan demokrasimiz olmuştur." diye konuştu.

- "Çin ziyaretinde Doğu Türkistan gündeme getirilmeli"

Paçacı, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Çin'i ziyaret edeceğini anımsatarak, bu ziyarette Doğu Türkistan'daki soydaşların içinde bulundukları olumsuz ve insanlık dışı şartların Çin hükümeti nezdinde net şekilde ifade edilmesi ve bu sorunlara çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

Parlamenter sisteme dönüş konusundaki bir soruya Paçacı, "Sistem sürekli problem üretir hale gelmiştir. Bir an önce terk edilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Partiler arası diyalog başlatılması gerekmektedir. Bu diyalog sonucunda mutabık kalınırsa hangi yöntemle sistemin değiştirileceği tespit edilir. Bu yöntem Meclis çoğunluğuyla da referandumla da yapılabilir. Ortak mutabakat gerekir. İYİ Parti olarak bu sistemin değiştirilmesi çağrımızı yaptık, bugün de yapmaya devam ediyoruz." karşılığını verdi.

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İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı

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