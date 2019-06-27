"Kazanan milletimiz olmuştur"

Paçacı, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Çin'i ziyaret edeceğini anımsatarak, bu ziyarette Doğu Türkistan'daki soydaşların içinde bulundukları olumsuz ve insanlık dışı şartların Çin hükümeti nezdinde net şekilde ifade edilmesi ve bu sorunlara çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi.

Paçacı, milletin sandıklarda Türkiye'nin demokrasi ve özgürlükçü toplum yapısının siyaset üstü değer olduğunu ve bundan asla taviz vermeyeceğini gözler önüne serdiğini söyledi.

Parlamenter sisteme dönüş konusundaki bir soruya Paçacı, "Sistem sürekli problem üretir hale gelmiştir. Bir an önce terk edilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Partiler arası diyalog başlatılması gerekmektedir. Bu diyalog sonucunda mutabık kalınırsa hangi yöntemle sistemin değiştirileceği tespit edilir. Bu yöntem Meclis çoğunluğuyla da referandumla da yapılabilir. Ortak mutabakat gerekir. İYİ Parti olarak bu sistemin değiştirilmesi çağrımızı yaptık, bugün de yapmaya devam ediyoruz." karşılığını verdi.

