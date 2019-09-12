"Kazandıklarını düşünseler de kaybetmişlerdir"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "12 Eylül, milletimizin özgürlüğüne vurulmak istenen ne ilk ne de son darbedir. O gün kapitalizmin çocukları kazanmış olduklarını düşünseler de kaybetmişlerdir." ifadesini kullandı.

Köse, 12 Eylül 1980 darbesinin 39. yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, 12 Eylül 1980 darbesiyle Türk Milleti'nin özgürlüğüne, milletin kurucusu olduğu kurumlarla pranga vurulmak istendiğini belirtti.

"Bu kara günün yıl dönümünde, millet adına özgürce konuşabilmek CHP olarak bizim için bir kıvanç ve gurur meselesidir." değerlendirmesinde bulunan Köse, 12 Eylül'ün Türkiye'nin geleceği ve ilerlemesine kurulmuş hain bir tuzak olduğunu vurguladı. Köse, şunları kaydetti:

"O gün milletin körpecik evlatları kızıl ve kara emperyalizmin oyunlarına kurban edilmek istenmiştir. Biz her türlü emperyalizmin ülkemiz üzerindeki oyunlarını bozmak, ülkemizi bütün dış güçlerin uzantılarından korumak isteyen o kutlu yolculardan olma yolunda ilerleyeceğiz. 12 Eylül, milletimizin özgürlüğüne vurulmak istenen ne ilk ne de son darbedir. O gün kapitalizmin çocukları kazanmış olduklarını düşünseler de kaybetmişlerdir. CHP olarak bizler de milletimizin açtığı yolda, bu vatanda yeşeren özgürlük, barış, hoşgörü gibi tüm insani değerleri koruma ve geliştirme yolunda el birliğiyle ve var gücümüzle çalışacağız."

