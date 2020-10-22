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  4. Kazanın böylesini duymadınız! Sektirdiği taşla milyonluk arabayı patlattı

Kazanın böylesini duymadınız! Sektirdiği taşla milyonluk arabayı patlattı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2020 12:12 | Son Güncelleme

Scarlet Jane McPherson yanlışlıkla lüks arabaya doğru bir taşı tekmeledi, genç kızın tekmelediği taş arabaya çarparak patlamasına sebep oldu.

Kazanın böylesini duymadınız! Sektirdiği taşla milyonluk arabayı patlattı

Avustralya’da yaşanan inanılmaz olayda, Scarlet Jane McPherson adlı genç kızın sektirdiği taş 150 bin sterlinlik (1.535.950 Türk Lirası) lüks arabaya çarparak patlamasına sebep oldu. Araç sahipleri genç kıza dava açtı. Sürücü ve bir tanık genç kızın 'yola bir şey attığını' iddia etti ve bu da arabanın gürültülü bir patlamaya neden olduğunu söyledi.

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Lotus Evora GT410 marka aracına gelen hasar sonrası arabanın sahibi genç kızı kovalayarak polise teslim etti. Ayağıyla taşa vurduğunu kabul eden 19 yaşındaki kız, amacının birine veya araçlara zarar vermek olmadığını dile getirdi. Mahkeme Scarlet Jane McPherson'a 200 dolar para cezası verdi ve herhangi bir mahkûmiyet kaydedilmedi.

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