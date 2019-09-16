Kazanın şokuyla yoldaki kişiye sarıldı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) SARIYER'de kaza sonrası taksiden inen kadın yardım için gelen kişiye sarılarak yardım istedi.

Sarıyer Emirgan Sakıp Sabancı Caddesi'ndeki kaza, geçtiğimiz hafta meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, alkollü olduğu öne sürülen sürücü karşı yöne geçerek taksi ile kafa kafaya çarpıştı.

Araçlar savrulurken kazanın şokuyla taksiden inen kadın yolcu, yol kenarındaki bankta otururken yardıma koşan kişiye sarıldı. O anlar güvenlik kamerası yansıdı. Kazayı şans eseri araçtakiler hafif sıyrıklarla atlattı.

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