HABER

Kazara eşini vurduğu iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 23:24 | Son Güncelleme

Kazara eşini vurduğu iddiası

Tokat'ın Niksar ilçesinde kazara eşini vurduğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Boğazbaşı köyünde Duran D. evde tabancayı temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu eşi Serpil D'yi başından yaraladı.

Serpil D. Niksar Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından ambulansla Tokat'a sevk edildi.

Duran D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

PARTNERAt üstündeki bu kişi... Yıl: 1922At üstündeki bu kişi... Yıl: 1922
Ercan Havalimanı'ndaki grev uçak seferlerini etkilediErcan Havalimanı'ndaki grev uçak seferlerini etkiledi
Servet Kabaklı Türkistan Aşevi'nde dualarla anıldıServet Kabaklı Türkistan Aşevi'nde dualarla anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Niksar tabanca Tokat yaralı

En Çok Okunan Haberler

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Hande Doğandemir'e Demet Akalın'dan destek

Hande Doğandemir'e Demet Akalın'dan destek

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Türk savaş pilotları, F-35 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türk savaş pilotları, F-35 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.