Kazara eşini vurduğu iddiası

Tokat'ın Niksar ilçesinde kazara eşini vurduğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Boğazbaşı köyünde Duran D. evde tabancayı temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu eşi Serpil D'yi başından yaraladı.
Serpil D. Niksar Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından ambulansla Tokat'a sevk edildi.
Duran D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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