Lisedeki kıyafet skandalında son perde! Bakan Tekin savunmuştu ama... O müdür bir de imza attırmış!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde lise son sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Mezuniyet töreninin yapılacağı gün bazı kız öğrenciler, okulun kapısında kıyafetlerinin 'uygunsuz' olduğu gerekçe gösterilerek törene dahil edilmemişti. Veliler ve öğrenciler olaya tepki gösterirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan olaya hızlı bir şekilde el atıp öğrencilerin törene katılmalarını sağlamıştı. Skandal olayın perde arkası belli olmaya başlıyor. İddialara göre okul müdürü velilere bir kağıt imzalatmış...

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OLAYA EL ATMIŞTI

Öğrencilere kapı kapatılırken veliler, okul yönetimine tepki gösterdi. Veliler ve okul yönetimi arasında yaşanan gerginlik üzerine okula jandarma ekibi sevk edildi. Olayın bildirilmesi üzerine Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan okula geldi. Doğan, veliler ve öğrencilerle konuştuktan sonra okul kapısını açtırarak dışarıda bekleyenlerin de mezuniyet törenine katılmasını sağladı.

Okul ve öğrenciler arasında yaşanan olayın bir iletişim kazası olduğunu ve sonuçta tüm öğrencilerin törene katıldığını belirten Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine göre olay şöyle gelişti: “Velilere öğrencilerin kılık kıyafetleri ile ilgili bir form imzalatıldı. Formda öğrencilerin okul ortamına uygun davranışlarda bulunması ve aile yakınları dışında dışarıdan kimseyi getirmemeleri de isteniyordu. Bu amaçla törene öğrenciyle birlikte katılacak yakınlarının isimleri de formda yer aldı. Daha önceden bilgi vermeyenler de içeri girmeye çalışınca kapıdaki görevli engel oldu. Ortadaki iddianın aydınlatılması için de okul müdürüne soruşturma başlatıldı.” Kocaeli Valiliği de bir yazılı açıklamayla olayla ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini duyurdu. Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nin Müdürü Ahmet Korkmaz ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

BAKAN TEKİN: İHMAL VARSA GEREKEN YAPILIR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Haber Türk televizyonunda yaptığı açıklamada “Şimdi okul müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış. Velilere ‘mezuniyet programı yapıyoruz, öğrencilerle beraber kimler katılacak?’ diye sormuş. Zaten olay da kısa zamanda çözülmüş. Müdürün başlangıçta yönetmeye çalıştığı ama farklı bir boyuta ulaşınca onun da kontrolü kaybettiği bir olay. Biz de gerekli incelemeleri yapıyoruz. Eğer bir ihmal varsa gereken yapılır, ihmal yoksa bir sürü insan zan altında kalıyor” dedi.

MÜDÜR VELİLERE BİR KAĞIT İMZALATMIŞ...

İddiaya göre okul yönetimi, öğrencilerin mezuniyet törenine askılı elbise, yırtık kot pantolon, kolsuz bluzla gelmemeleri konusunda velilere bir kâğıt imzalattı. Okul Müdürü Ahmet Korkmaz da törende bunu uygulamaya koydu. En mutlu günlerinde öğrencileri ağlatan Müdür Korkmaz’a inceleme başlatıldı. Korkmaz, 2022 yılında Gebze Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde göreve başlamıştı.

Öğrencilerden birinin yakını olayı şöyle anlattı: “Çocuklar aslında balo düzenlemek istemişti. Okul yönetimi buna izin vermediği için okulda mezuniyet töreni düzenlenmesine karar verildi. Ancak bu tören için velilere, öğrencilerin törene askılı elbise, yırtık kot pantolon, kolsuz bluzla gelmemeleri konusunda bir kâğıt imzalattırıldı. Aileler de çocuklarının törene kabul edilmesi için bu belgeyi imzalamak zorunda kaldı. 17.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılacak tören için okul bahçesine gelen öğrencilerin bir kısmı içeri alınıp geri kalan kısmı kıyafeti uygun olmadığı gerekçesiyle geri çevrildi. Sonra içeri giren bazı erkek öğrenciler de arkadaşlarına destek olmak için dışarı çıktı. Haliyle veliler sinirlendi, jandarma çağırıldı. Çok üzüldük. Bu çocuklar okulun öğrencisi, terörist değil. Neden jandarma gelip okulun kapısını tutsun?”

(CnnTürk)







