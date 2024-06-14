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Sıcak hava Trabzonlu genci mucit yaptı! Ne sıcaktan ne de nemden etkileniyor: "Görenler sipariş vermeye de başladı"

14.06.2024 11:17
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14.06.2024 11:17
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Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan elektrik tamircisi Bayram Ali Deniz, sıcaktan bunalınca şapka üzerine pervane yerleştirerek düzenek yaptı. Deniz, düzenek sayesinde çalışırken sıcaktan ve nemden etkilenmiyor. 23 yaşındaki genç, "Görenler sipariş vermeye de başladı." dedi. Bayram Ali Deniz'in serinlemek için yaptığı düzeneği gören yakını Serkan Deniz ise "Çok güzel bir sistem yapmış. Böyle bir şeye ilk defa rastladım" ifadelerini kullandı.

Aşırı sıcaklardan korunmak amacıyla şapka üzerine geliştirdiği düzenekle fan sayesinde serinlemeye çalışan Bayram Ali Deniz, geliştirdiği serinletici aleti önce masa üzerine sonra da şapkasına tasarladığını söyledi.

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"SÜREKLİ BİR ŞEYLER YAPARAK ELİM DAHA ÇOK ALIŞTI VE BEYİN KAPASİTEM DE ARTTI"

Deniz, “Para kazanmam gerektiği için ortaokuldan sonra okulu bırakmak zorunda kaldım. Ancak çocukluğumdan beri bu tarz işlere ilgim vardı. Evde genelde arabalar, ütüler üzerine çok uğraşırdım bir şeyler yapmaya çalışırdım. Sürekli bir şeyler yaparak elim daha çok alıştı ve beyin kapasitem de arttı. Dükkân açmıştım, sıcaktan bunalınca masanın üzerine fan yapayım dedim. Kendi kendime masanın üzerinde duran insanın başının üzerinde de 'durur' dedim ve bunu geliştirdim.

"GÖRENLER SİPARİŞ VERMEYE DE BAŞLADI"

Bizim buralarda insanlar tarlada olsun çay, fındık toplarken sıcaktan dolayı bunalıyor. Hatta sosyal medyadan yaptığım serinletici düzeneği görenler sipariş vermeye de başladı. Bunu hiçbir yerden araştırmadan yaptım o an bana böyle bir ilham geldi. Önce masanın üzerine tasarladım daha sonra da şapkama uyguladım. Motoru şapkaya yerleştirerek kablolar kullandım. Powerbank ile çalışıyor. Şarzı dolu olduğu zaman 2-3 saat kadar çalışıyor. Duruma göre kapatıp açabiliyorsun” diye konuştu.

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"BÖYLE BİR ŞEYE İLK DEFA RASTLADIM"

Bayram Ali Deniz'in serinlemek için yaptığı düzeneği gören yakını Serkan Deniz ise “Çok güzel bir sistem yapmış. Böyle bir şeye ilk defa rastladım. Siparişi verdik inşallah bana da aynısından bir tane yapacak” dedi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Trabzon sicak
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