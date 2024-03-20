Kazaya karıştı... Kaçarken polis otosuna çarptı

Alınan bilgiye göre, Enez istikametinden Keşan’a giden M.T. (65) yönetimindeki panelvan, bir kazaya karıştı. Sürücü, kazanın ardından panelvan ile kaçtı.

İhbar üzerine kaçan aracı takibe alan jandarma ekiplerinin dur ihtarlarına uymayan sürücü, Enez Kavşağı yakınlarına geldiği sırada, önünde giden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait polis otosuna çarptıktan sonra durdu.

Jandarma ekipleri M.T.’yi araçtan indirdi. Hafif yaralanan sürücü, Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

