Kazaya müdahale eden polislere çarpıp yaraladı! Sürücü alkollü çıktı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Gemlik ilçesi, Bursa Yalova yolunda meydana geldi. Kaza nedeniyle yol güvenliği için trafik polisleri olay yerine gitti.
Polis ekibinin araçtan indiği sırada, aynı istikamette ilerleyen A.A. yönetimindeki hafif ticari araç önce ekip otosuna ardından da polis memurlarına çarptı.
Kazada yaralanan polis memurları F.A. ile D.G. ambulanslarla Gemlik Devlet hastanesine kaldırılırken, trafiğe kapanan yolda ulaşım alternatif güzergahtan kontrollü bir şekilde verildi.
Polislere çarpan otomobil sürücüsü A.A.'nın 89 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücü gözaltına alınırken, polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA-AA)