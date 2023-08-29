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  4. Kazaya müdahale eden polislere çarpıp yaraladı! Sürücü alkollü çıktı

Kazaya müdahale eden polislere çarpıp yaraladı! Sürücü alkollü çıktı

29.08.2023 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale eden trafik polislerine araç çarptı. Kazada yaralanan 2 polis hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan sürücünün 0.89 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kazaya müdahale eden polislere çarpıp yaraladı! Sürücü alkollü çıktı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Gemlik ilçesi, Bursa Yalova yolunda meydana geldi. Kaza nedeniyle yol güvenliği için trafik polisleri olay yerine gitti.

Polis ekibinin araçtan indiği sırada, aynı istikamette ilerleyen A.A. yönetimindeki hafif ticari araç önce ekip otosuna ardından da polis memurlarına çarptı.

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Kazada yaralanan polis memurları F.A. ile D.G. ambulanslarla Gemlik Devlet hastanesine kaldırılırken, trafiğe kapanan yolda ulaşım alternatif güzergahtan kontrollü bir şekilde verildi.

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0.89 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polislere çarpan otomobil sürücüsü A.A.'nın 89 promil alkollü olduğu öğrenildi. Sürücü gözaltına alınırken, polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

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