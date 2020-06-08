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Kazı çalışmaları sırasında bulundu! Patara'da heyecanlandıran keşif

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2020 11:00 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarında bulunan Patara Anti Kenti'nde antik yüzük taşı bulundu. Kazı çalışmaları sırasında keşfedilen taş, arkeologlar tarafından incelendikten sonra sosyal medyada paylaşıldı.

Kazı çalışmaları sırasında bulundu! Patara'da heyecanlandıran keşif

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020’yi ‘Patara Yılı’ ilan etmesinin ardından, kentte sürdürülen kazı çalışmalarında antik döneme ait yüzük taşı gün yüzüne çıkarıldı.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Patara bize birbirinden değerli buluntular vermeye devam ediyor. Sadece 1,3 cm büyüklüğündeki bu yüzük taşı, bugün tiyatro sondajından geldi... Toprağın üstünde” ifadelerine yer verdi. (AA)

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