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KBB Uzmanı Dr. Aydoğan: "Burun tıkanıklığı olanlar sinüzite yakalanabilir"

03.11.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Feyha Kahya Aydoğan, sinüziti olan kişilerin sigara içilen alanda durmaması gerektiğini belirterek, “Alerjik kişiler veya burun tıkanıklığı olan herkes sinüzite yakalanabilir” dedi.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte sinüzit şikayetiyle hastaneye başvuran vatandaşların sayısı arttığını söyleyen Acıbadem Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Feyha Kahya Aydoğan, “Tüm mevsimlerde görülebilen sinüzit, kış aylarında artıyor. Sinüzit yaşam kalitesini çok düşüren bir hastalık ama bir yandan da medikal veya cerrahi tedaviyle hastalar sağlığına kolaylıkla kavuşabiliyor” dedi.

15 günden uzun süre devam eden burun akıntılarının sinüzit habercisi olduğuna dikkat çeken Dr. Aydoğan, “Burundan uzun süreli akan akıntılar varsa, geniz akıntısı, yüz ve baş bölgesinde dolgunluk varsa bunlar bizim için sinüzit işaretleridir. Süre çok önemli. Bu şikayetlerin 15 günden uzun süre devam ediyor olması sinüzit habercisidir” diye konuştu.
Göz ve yüz çevresinde zonklama şeklindeki baş ağrısının sinüzitin karakteristik belirtilerinden olduğuna değinen Dr. Aydoğan “Ancak her baş ağrısı sinüzit değildir. Bu ağrıların en fazla yüzde 10’u sinüzite bağlı gelişir” dedi.

“SİGARA İÇİLEN ALANDA DURMAMAK GEREKİR”

Dr. Aydoğan sinüzite zemin hazırlayan faktörleri “bağışıklık sistemi ve buna bağlı sık üst solunum yolu enfeksiyonları, burun ve sinüs anatomisi (burun kemiği veya kıkırdağının eğri olması burun eti büyüklüğü veya sinüs kanallarının kapalı olması, burun ve sinüs tümörleri), özellikle çocuklarda geniz eti büyüklüğü, alerjik rinit ve kirli hava (sigara)” olarak sıraladı.

Kış mevsiminde kalabalık ortamlarda çok fazla durulmaması gerektiğini belirten Dr. Aydoğan, “Sinüzite yakalanmamak için kış dönemlerinde alışveriş merkezi, toplu taşıma araçları, asansör gibi kalabalık ortamlara çok girmemek lazım ya da hasta olduğunu bildiğimiz kişilerden uzak durmak lazım. Hem çocuk hem de erişkinlerde yıllık grip aşısının yapılması faydalı olur. Alerjik bir durumunuz varsa mutlaka onu tedavi ettirmeniz gerekir. Sigara kullanımını bırakmak ve sigara içilen alanda durmamak gerekir. Alerjik kişiler veya burun tıkanıklığı olan herkes sinüzite yakalanabilir” ifadelerini kullandı.

“YAŞAM ALANINIZI SIK SIK HAVALANDIRIN”

Pek çok hastalıkta olduğu gibi sinüzitte de korunmanın, önlem almanın tedaviden daha kolay olduğunun altını çizen Dr. Aydoğan, “Şüpheli durumlarda da hemen önlem almalı, bağışıklık sisteminizi destekleyecek tarzda beslenmelisiniz. Ev olsun, iş yeri veya okul olsun yaşam alanlarınızı sık sık havalandırmalısınız. Kısa vadeli önlemlerin yanında eğer anatomik olarak burun kemiği eğriliği, burun eti büyüklüğü, geniz eti büyüklüğü veya alerji tedavisini yaptırmalısınız” dedi.

Dr. Aydoğan, sinüzitin son çare olarak cerrahi yöntemle tedavi edildiğini anlatarak, “Akut sinüzitte ilaç tedavisi uygulanır. Kronik veya çok sık tekrarlayan akut sinüzitlerde endoskopik sinüs cerrahisi yapılır. Bu da burun içerisinden girilerek gerçekleştirdiğimiz ameliyatlardır” diye konuştu.

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