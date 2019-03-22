"Muhsin Bey", "Yılanların Öcü", "Arabesk" gibi filmlerin görüntü yönetmeliğini yapan Aytekin Çakmakçı, "Komedinin altın devrinde çıraklığım geçti. Komedinin ne olduğunu bilirim ama şimdi çekilen komediler, komedi değil." dedi.

Çakmakçı, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Meslek Yüksekokulu Radyo TV Programcılığı tarafından Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen "Türk Sinemasında Görüntü Yönetmenliği" söyleşisinde, sinemanın, heyecanın ve coşkunun asla bitmediği bir süreç olduğunu söyledi.

Reklam kameramanlığı yaparken gelen bir teklif üzerine sinemayla buluştuğunu anlatan Çakmakçı, "Filmlerde doğallığın koyu olduğu, ışık kaynağının tek noktadan gittiği ve rengi soft bir uygulama yapmak istedim. Bu yüzden iki kere işten kovdular fakat yine de devam ettim. Çok büyük sıkıntılar yaşadım. Bir yandan sürekli eleştiriliyordum, bir yandan da her yeni gelen iş teklifinin çıtası bir öncekinden biraz daha yukarıda oluyordu." diye konuştu.

"Yılanların Öcü" filmiyle ilk ödülünü aldığını, ilk ödülü alınca görsel değişimdeki inadına inananların çoğalmaya başladığını ve ödüller geldikçe bu taleplerinin kabul görmeye başladığını aktaran Çakmakçı, şunları kaydetti: