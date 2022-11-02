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Keçiboynuzu tozu günde ne kadar tüketilmeli, keçiboynuzu kilo aldırır mı? Keçiboynuzu tozu nasıl kullanılır, nerelerde kullanılır?

02.11.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keçiboynuzu Anadolu’nun en eski tatlarından birisidir. Harnup adıyla da bilinen bu meyve şeker gibi tadıyla birçok tarifte de yer alır. Antik Yunan kazılarında bulunan en eski kek tariflerden birinde de ismi geçer. Keçiboynuzu toz hâlinde birçok tarifte yerini alır. Keçiboynuzunun kurutulup öğütülmesiyle elde edilen keçiboynuzu tozu günde ne kadar tüketilmelidir?

Keçiboynuzu tozu günde ne kadar tüketilmeli, keçiboynuzu kilo aldırır mı? Keçiboynuzu tozu nasıl kullanılır, nerelerde kullanılır?

İçindekiler

  • Keçiboynuzu tozu nasıl kullanılır?
  • Keçiboynuzu tozu günde ne kadar tüketilmeli?
  • Keçiboynuzu tozu faydaları nelerdir?
  • Keçiboynuzu tozu kilo aldırır mı?

Keçiboynuzu, Orta Doğu ve Anadolu topraklarından diğer Akdeniz ülkelerine ve Kuzey Afrika'ya yayıldığı düşünülür. Bunun net olarak bilinmemesi ekilerek türemiş bir ağaç olduğu içindir. Antioksidan ve lif kaynağı olan keçiboynuzu, toz hâline getirilerek kakao kullanılan çoğu tarife uyarlanabiir. Bu yüzden harnup ya da diğer adıyla keçiboynuzu tozu, yan etkileri fazla olan kakaonun sağlıklı bir alternatifini oluşturur. Keçiboynuzu yabani olarak da ülkemizde rastlanmaktadır. Çalı veya ağaç şeklinde olup 16 metreye kadar uzayabilirler. Keçiboynuzu tatlı özelliğiyle pekmez olarak, toz olarak ve kurutulmuş meyve olarak kolaylıkla temin edilebilecek sağlıklı bir seçenektir.

Keçiboynuzu tozu nasıl kullanılır?

Keçiboynuzu tozu, meyvenin kuru hâlinin öğütülmesiyle elde edilir. Elde edilen bu toz mutfaklarda genellikle hamur tarifinde yerini alır. Ancak tatlandırma özelliği pek çok içecekte de kullanılabilir. Örneğin çocukların sütüne karıştırılan kakao bazlı tozlarda şeker oranı fazladır. Keçiboynuzu tozu eğer süt ile karıştırılırsa lif kaynağı olarak da çocukların tüketmesi sağlanabilir. Keçiboynuzu tozu besin değerleri açısından zengin ve tatlımsı tada sahip olmasıyla birçok tarifte kullanılabilir. Yaygın olarak kür yapımında keçi sütüyle beraber kullanılır. Ayrıca toz hâlinde, yapılacak yiyeceğin harcı hazırlanırken kullanılabilir. Yoğurt içerisine katılarak aperatif yapılabilir. Aynı zamanda içeceklerde içerisine karıştırılarak da tüketilebilir.

Keçiboynuzu tozu nerelerde kullanılır?

Harnup tozu katılarak yapılan tarifler ülkemizin mutfağında ve Akdeniz mutfağında kullanılır. Bunların yanı sıra keçiboynuzu tozu kullanılarak tat katılan bazı yiyecekler de vardır. Rafine şekerden kaçınmak isteyenler keçiboynuzu tozuyla yiyeceklerini tatlandırabilir. Keçiboynuzu tozunun tatlılarda alternatif olarak kullanılabileceğinin birkaç örnekleri:

  • Keçiboynuzu unu ile pankek: Kahvaltılarda pratik bir şekilde hazırlanabilir. Normal pankek tariflerindeki buğday ununun beraberinde keçiboynuzu tozu katılarak tüketilir.
  • Glutensiz kurabiye: Bademin çekilerek un hâline getirilip keçiboynuzu tozu ile karıştırılarak hazırlanan sağlıklı bir tariftir.
  • Keçiboynuzu unu ile fındıklı kek: Buğday unu yerine keçiboynuzu tozu kullanılır. Tarifte keçiboynuzu olduğu için farklı bir müdahale yapmak gerekmez. Normal kek tarifi aynen uygulanır.

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Keçiboynuzu tozu günde ne kadar tüketilmeli?

Keçiboynuzunun sağlık açısından faydaları sıralandığında çok olumlu bir tablo içerir. Fakat yine de keçiboynuzu tozu bir miktar şeker ve kalori içeriği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle şeker düzeyi yüksek olan insanlar doktorlarına danışmadan kullanmamalıdır. Doğal bir ürün olduğundan keçiboynuzu tüketmek alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Fazla tüketim hâlinde fayda sağlamaz aksine zararı dokunabilir. Keçiboynuzu meyve hâlindeyken günde en fazla 3 adet tüketilmesi tavsiye edilir. Çiğ tüketiminden ziyade pekmez hâliyle veya toz hâliyle tüketilmesi tavsiye edilir. Keçiboynuzunun toz hâliniyse günde 3-4 tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde kullanımı tavsiye edilir.

Keçiboynuzu tozu faydaları nelerdir?

Keçiboynuzu içerdiği mineral ve vitaminlerle birçok faydaya sahiptir. Toz hâline getirildiğinde de kullanım pratikliği sağladığından birçok farklı şekilde yararlanılabilir. Güzel tadıyla tüketimi kolay olan keçiboynuzu tozu faydaları:

  • Antioksidan özellik taşır, enfeksiyonlarda kullanımı halk arasında yaygındır.
  • Toz hâliyle hazırlanan içecek ile öksürüklerin giderilmesi sağlanır.
  • Astım ve bronşit gibi hastalıklar için de solunum yolu tıkanıklıklarını gidermekte oldukça etkilidir. Öksürük şuruplarının içeriğinde de keçiboynuzu tozuna rastlanılır.
  • İçerdiği lif zenginliğiyle kötü kolesterolü düşürür, kalp ve damar sağlığında oldukça faydalıdır.
  • Bağırsak sisteminin düzgün çalışmasında lifli besinlerin önemi büyüktür.
  • Keçiboynuzu tozu da yüksek lif içerdiğinden sindirim sistemini olumlu anlamda destekler.
  • Tokluk hissiyatı sağlar ve zayıflamaya yardımcı olur.
  • İnek sütüne oranla kalsiyum miktarı oldukça fazladır. Bu nedenle kemik erimesine engel olur ve kemikleri güçlendirir.
  • Gelişme yaşındaki çocukların kemik gelişimine oldukça katkı sağlayabilir.
  • Kan şekerini dengeler. Ancak unutulmamalıdır ki keçiboynuzu da şeker içermektedir.
  • Hazır tatlılara oranla şekeri çok daha düşük olduğundan keçiboynuzu tozu, hazır çikolatalardan daha masum kabul edilir.
  • Cinsel yönden güç sağlamasıyla bilinen keçiboynuzu tozu sperm sayısını ve kalitesini artırabilir.

Keçiboynuzu tozu kilo aldırır mı?

Keçiboynuzu tek başına tüketildiğinde içerdiği düşük şeker ve düşük kalori ile zayıflamaya yardımcı olur. Bununla beraber keçiboynuzu tozu farklı besinlerle beraber tüketilerek kullanılabilir. Doğal şeker içerdiğinden kilo aldırıcı tariflerde kullanılması mümkündür. Keçiboynuzu tozu her ne kadar sağlıklı olsa da bir miktar şeker ve dolayısıyla da kalori barındırır. Bu yüzden şeker rahatsızlığı olan ya da kilo problemi olan kişilerin doktor kontrolünde ve önerilen miktarlarda tüketmesi daha iyi olacaktır.

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