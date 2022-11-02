Keçiboynuzu tozu günde ne kadar tüketilmeli, keçiboynuzu kilo aldırır mı? Keçiboynuzu tozu nasıl kullanılır, nerelerde kullanılır?

Keçiboynuzu, Orta Doğu ve Anadolu topraklarından diğer Akdeniz ülkelerine ve Kuzey Afrika'ya yayıldığı düşünülür. Bunun net olarak bilinmemesi ekilerek türemiş bir ağaç olduğu içindir. Antioksidan ve lif kaynağı olan keçiboynuzu, toz hâline getirilerek kakao kullanılan çoğu tarife uyarlanabiir. Bu yüzden harnup ya da diğer adıyla keçiboynuzu tozu, yan etkileri fazla olan kakaonun sağlıklı bir alternatifini oluşturur. Keçiboynuzu yabani olarak da ülkemizde rastlanmaktadır. Çalı veya ağaç şeklinde olup 16 metreye kadar uzayabilirler. Keçiboynuzu tatlı özelliğiyle pekmez olarak, toz olarak ve kurutulmuş meyve olarak kolaylıkla temin edilebilecek sağlıklı bir seçenektir.
Keçiboynuzu tozu, meyvenin kuru hâlinin öğütülmesiyle elde edilir. Elde edilen bu toz mutfaklarda genellikle hamur tarifinde yerini alır. Ancak tatlandırma özelliği pek çok içecekte de kullanılabilir. Örneğin çocukların sütüne karıştırılan kakao bazlı tozlarda şeker oranı fazladır. Keçiboynuzu tozu eğer süt ile karıştırılırsa lif kaynağı olarak da çocukların tüketmesi sağlanabilir. Keçiboynuzu tozu besin değerleri açısından zengin ve tatlımsı tada sahip olmasıyla birçok tarifte kullanılabilir. Yaygın olarak kür yapımında keçi sütüyle beraber kullanılır. Ayrıca toz hâlinde, yapılacak yiyeceğin harcı hazırlanırken kullanılabilir. Yoğurt içerisine katılarak aperatif yapılabilir. Aynı zamanda içeceklerde içerisine karıştırılarak da tüketilebilir.
Keçiboynuzu tozu nerelerde kullanılır?
Harnup tozu katılarak yapılan tarifler ülkemizin mutfağında ve Akdeniz mutfağında kullanılır. Bunların yanı sıra keçiboynuzu tozu kullanılarak tat katılan bazı yiyecekler de vardır. Rafine şekerden kaçınmak isteyenler keçiboynuzu tozuyla yiyeceklerini tatlandırabilir. Keçiboynuzu tozunun tatlılarda alternatif olarak kullanılabileceğinin birkaç örnekleri:
Keçiboynuzunun sağlık açısından faydaları sıralandığında çok olumlu bir tablo içerir. Fakat yine de keçiboynuzu tozu bir miktar şeker ve kalori içeriği göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle şeker düzeyi yüksek olan insanlar doktorlarına danışmadan kullanmamalıdır. Doğal bir ürün olduğundan keçiboynuzu tüketmek alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Fazla tüketim hâlinde fayda sağlamaz aksine zararı dokunabilir. Keçiboynuzu meyve hâlindeyken günde en fazla 3 adet tüketilmesi tavsiye edilir. Çiğ tüketiminden ziyade pekmez hâliyle veya toz hâliyle tüketilmesi tavsiye edilir. Keçiboynuzunun toz hâliniyse günde 3-4 tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde kullanımı tavsiye edilir.
Keçiboynuzu içerdiği mineral ve vitaminlerle birçok faydaya sahiptir. Toz hâline getirildiğinde de kullanım pratikliği sağladığından birçok farklı şekilde yararlanılabilir. Güzel tadıyla tüketimi kolay olan keçiboynuzu tozu faydaları:
Keçiboynuzu tek başına tüketildiğinde içerdiği düşük şeker ve düşük kalori ile zayıflamaya yardımcı olur. Bununla beraber keçiboynuzu tozu farklı besinlerle beraber tüketilerek kullanılabilir. Doğal şeker içerdiğinden kilo aldırıcı tariflerde kullanılması mümkündür. Keçiboynuzu tozu her ne kadar sağlıklı olsa da bir miktar şeker ve dolayısıyla da kalori barındırır. Bu yüzden şeker rahatsızlığı olan ya da kilo problemi olan kişilerin doktor kontrolünde ve önerilen miktarlarda tüketmesi daha iyi olacaktır.