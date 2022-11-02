Alıç sirkesi nasıl tüketilir, ne işe yarar? Alıç sirkesi zayıflamak için nasıl kullanılır?

Alıç, birçok yerde yetişebilen bir meyvedir. Alıçtan sirke yapılabildiği yapıldığı gibi reçel, marmelat gibi çeşitler de yapılabilir. Alıç sirkesi, alıç meyvesinden elde edilir. Alıç sirkesi içeriğinde bulunan A, B ve C vitaminleri, magnezyum, potasyum ile güçlü bir vitamin kaynağıdır. İçerdiği vitaminler sayesinde tansiyona ve kilo vermeye yardımcı olduğu bilinir. Cilt sorunları, şeker, göğüs ağrıları ve kansızlık gibi birçok rahatsızlığa olumlu etkisi vardır. Alıç sirkesinin vücuda sağladığı yararlar ve tüketim şekline göre değişiklik gösterir.

Alıç sirkesi nasıl tüketilir?

Türkiye’de birçok yerde üretimi yapılan alıç, son dönemlerin favori meyvelerindendir. Alıçtan elde edilen alıç sirkesi de günümüzde sıkça tercih edilen bir besindir. Alıç sirkesi içinde barındırdığı vitamin ve mineraller ile vücudumuza çok önemli faydalarda bulunur. Sağlık için önemli etkileri olan alıç sirkesi, diyet için de vazgeçilmez bir besindir. Alıç sirkesi tüketimi basit bir besindir. Ekstra çok bir çaba harcamadan tüketmek mümkündür.

Uzmanlar tarafından sabah ve akşam tüketimi önerilir. Alıç sirkesi tüketimi için tavsiye edilen bir bardak suyun içerisine bir çay kaşığı kadar alıç sirkesi koymaktır. Tüm sirke türleri gibi alıç sirkesi de yoğun bir tada sahiptir ve bu sebeple su ile tüketimi daha kolay olacaktır. Alıç sirkesini de diğer sirkeler gibi mide problemi yaşayan kişilerin doğru tüketmesi gerekir. Mide problemi yaşayanlar için hazmı zor bir besindir, bu sebeple dikkatli tüketilmelidir.

Alıç sirkesi değerli bir besindir. Mide rahatsızlıkları yaşamayan bireyler rahat bir şekilde alıç sirkesini tercih edebilirler. Alıç sirkesinin faydaları saymakla bitmez. Alıç sirkesi aç ve ya tok karna tüketilebilir. Genel olarak sabah ve akşam şeklinde tüketimi önerilir. Alıç sirkesinin tadını seyreltmek için su ile tüketimi daha doğru olacaktır. Asidik bir besin olduğu için seyreltmeden kullanmak çeşitli mide sorunlarına neden olabilir.

Alıç sirkesinin kullanımı farklı şekillerde olabilir. Genel olarak sirkenin tercih edildiği salata ve mezelerin içine alıç sirkesi ekleyip tatlandırabilirsiniz. Aynı zamanda alıç sirkesinden besin değeri anlamında da faydalanabilirsiniz. Ayrıca daha etkin bir şekilde faydalanmak istediğimizde su ile seyreltip günde maksimum iki defa olacak şekilde içerek tüketebilirsiniz.

Alıç sirkesi birçok faydaya sahiptir. Alıç sirkesinin faydaları şu şekildedir:

İyi bir antioksidandır.

Kolesterol seviyesini düzenler. Yüksek tansiyonu düşürüp tansiyonu dengelemeye yardım eder.

İçeriğindeki vitaminler ile vitamin eksikliğinde doktor kontrolünde tüketilebilir.

Alıç sirkesi oksijen alımını arttırıp damarları genişletir.

Bağışıklığı güçlendirip metabolizmayı hızlandırmaya yardım eder.

Stresi azaltır, uyku bozukluklarını düzenlemeye yardımcı eder.

Kansızlığa iyi gelir.

Göğüs ağrısına iyi geldiği saptanmıştır.

Damar sertliğine olumlu etki ettiği bilinmektedir.

Cilt ile ilgili sorunlara iyi geldiği bilinmektedir.

Bağırsak sorunlarına olumlu etki yapar.

Böbrek hastalıkları ile ilgili sorunlara iyi gelir. Böbrek taşı dökmeye yardımcı olduğu bilinir.

Hafıza için olumlu etkisi vardır.

Menopozun negatif yan etkilerini azalttığı bilinir.

Kilo vermek isteyenler için iyi bir yardımcı besindir.

Alıç sirkesi zayıflatır mı?

Doğal ürünlerin besin değerleri yanında kilo vermeye destek sağlama, daha hızlı yağ yakımı sağlama gibi ekstra olumlu etkileri olabilir. Alıç sirkesi diyet yapan, kilosuna dikkat etmek isteyen bireylerin tercih ettiği besinlerden birisidir. Alıç sirkesinin metabolizmayı hızlandırdığı bilinmesinin yanı sıra yağ yakmaya destekçidir. Direkt olarak kilo verdiren bir besindir demek yanlış olacaktır ancak dolaylı yoldan kilo vermeye destek olan bir besindir. Düzenli olarak sabah ve akşam tüketilen alıç sirkeli su kilo vermeye ve formda kalmaya destek olur. İçeriğinde bulunan antioksidan ile tokluk hissini arttırıp formda kalmaya destek olur. Ancak asidik bir ürün olduğu için fazla tüketimde mide sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle doktor kontrolünde tüketilmelidir.

Alıç sirkesi kalp damarlarını açar mı?

Alıç sirkesi birçok faydası bulunan bir gıdadır. Alıç sirkesi kalp ve damar sağlığı için faydalı bir besindir. Düzenli tüketiminde kalp sağlığına olumlu etkileri olduğu bilinir ancak alıç sirkesi tek başına kalp damarlarını açar demek yanlış olacaktır. Kalp ve damar rahatsızlıkları varsa mutlaka doktor kontrolüne gitmeniz daha iyi olacaktır.



