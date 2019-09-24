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Keçilere sergi açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 17:33 | Son Güncelleme

 BALIKESİR'de, ebru sanatçısı emekli öğretmen Osman Şimşek (66), sanatına yeterince değer verilmediğini söyleyerek, bu duruma tepki göstermek için eserlerini bahçe duvarına asarak keçilere sergiledi.    Manyas ilçesinde oturan Osman Şimşek, öğretmenlikten emekli olduktan sonra 30 yıldır hobi olarak yaptığı ebru sanatına yoğunlaştı. Şimşek'in yaptığı eserler yurt dışında birçok sergide de yer aldı.

Süleyman Özaydın/MANYAS (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de, ebru sanatçısı emekli öğretmen Osman Şimşek (66), sanatına yeterince değer verilmediğini söyleyerek, bu duruma tepki göstermek için eserlerini bahçe duvarına asarak keçilere sergiledi.

Manyas ilçesinde oturan Osman Şimşek, öğretmenlikten emekli olduktan sonra 30 yıldır hobi olarak yaptığı ebru sanatına yoğunlaştı. Şimşek'in yaptığı eserler yurt dışında birçok sergide de yer aldı. Ebru sanatının önemli olduğunu ve yaşatılması gerektiğini savunan Şimşek, Türkiye'de yeterince değer verilmediğini belirtti. Bu duruma tepki gösteren Osman Şimşek, eserlerini evinin bahçesindeki çitlere astı. Bahçenin yanındaki alanda sürekli olarak otlayan keçilere sergi açan Şimşek, sanata karşı ilgisizliği bu şekilde protesto ettiğini söyledi.

'ZAHMETLE YAPILAN ESERLERİMİN SALONLARDA SERGİLENMESİNİ İSTERDİM'

Ebrunun tarihi bir geçmişi olduğunu ve bir kültürü yansıttığını söyleyen Şimşek, "Ebrunun tarihimizin derinliklerinden gelen önemli bir geçmişi var. Ancak günümüzde ne yazık ki bu ilgi gösterilmiyor. Ben de bunu bir şekilde göstermek için ebru eserlerimi bahçemin çitlerine asıp etrafında yayılan keçilere sergilemiş oldum. Zahmetle yapılan eserlerimin layık olduğu salonlarda sergilenmesini isterim ama olmuyor. Ben de tepkimi bu şekilde göstermek istedim" diye konuştu.

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