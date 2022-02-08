HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Keçiyle yaşayan yaşlı adamdan ilginç sözler: Onun için kiracımı çıkardım

Keçiyle yaşayan yaşlı adamdan ilginç sözler: Onun için kiracımı çıkardım

08.02.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Aydın Erol, 8 ay önce aldığı keçisine gözü gibi bakıyor. 'Nazlı' ismini verdiği keçisiyle sokak sokak gezen Erol, keçisine hava aldırmak için sahile götürdüğünü, onun için evden kiracısını çıkarttığını belirtiyor. Erol, ''Evde beraber yaşıyoruz, onun için kiracıyı çıkardım. Kiracı olsa geçinemezdik. 'Evde keçi beslenir mi?' diye soruyorlar. Bende, ‘Evde köpek besliyorlar, niye keçi beslemeyeyim?’ diyorum. Bakımı zor değil'' şeklinde konuşuyor.

Keçiyle yaşayan yaşlı adamdan ilginç sözler: Onun için kiracımı çıkardım

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Aydın Erol, 8 ay önce aldığı keçisine gözü gibi bakıyor. 'Nazlı' ismini verdiği keçisiyle sokak sokak gezen Erol, onu sahile de götürüyor. Her gün belirli zamanlarda keçisini dışarıya çıkaran Erol, Nazlı’yı evlat gibi görüyor. Sahilde ve işlek caddelerde Aydın Erol’un yanında keçiyi gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İkilinin samimi dostluğu ise yüzlerde tebessüm oluşturuyor.

''ONUN İÇİN KİRACIYI ÇIKARDIM''

Nazlı’yı 8 ay önce komşusundan aldığını söyleyen Erol, "Keçinin annesini dağda kurt yemiş, kardeşi de ölmüş. Komşu bana getirdi bende ondan aldım. Nazlı sağlıklı olarak bende kaldı. Sürekli onu parklara götürüyorum, deniz kenarına götürüyorum. Belediye meydanına götürüyorum, dolaştırıyorum canı sıkılsın istemiyorum. Evde beraber yaşıyoruz, onun için kiracıyı çıkardım. Kiracı olsa geçinemezdik" dedi.

Screenshot_18

''3 ÇOCUĞUM ÖLDÜ''

Çocuklarının olmadığını söyleyen Aydın Erol, "3 çocuğum öldü. Hatta biri 4 aylıkken öldü. İzmit ilçesinde baba evimiz vardı, evlatlarımızı oraya defnettik. Nazlı'yı da evladımız gibi seviyoruz. Onu gezdirmeden duramıyorum. Kendim keyifsizim şuanda ama yine de onu gezdirmeden duramıyorum" diye konuştu.

Screenshot_19

''KİLOLU MAŞALLAH''

Çevredeki insanların Nazlı’yı çok sevdiğini dile getiren Aydın Erol, "Kimse olumsuz tepki göstermiyor. Mesela hayatında hiç keçi görmemiş çocukların ilgisini çekiyor. Hepsi çok seviyor. Nazlı Derince'nin maskotu. Yakınlarım bazen, ‘Evde keçi beslenir mi?’ diye soruyorlar. Bende, ‘Evde köpek besliyorlar, ben niye keçi beslemeyeyim?’ diyorum. Bakımı da zor değil, severek yapıyorum. Zahireciden arpa ezmesi, arpa, yulaf ve mısır alıyorum onları yediriyorum. Genellikle tok olduğu için dışarıda fazla otlamaz. Kilolu da Maşallah" ifadelerini kullandı.

''ALLAH'IN EMANETİ''

Nazlı’yı çok sevdiğinin altını çizen Erol, "Onun sevgisini hissediyorum. Hanımım, ‘O seni tanıyor, sen onu tanıyorsun. Başkasını bilmez’ diyor. Yaratılanı hoş gör, yaratan da ötürü. Nazlı da bize Allah’ın bir emaneti" sözlerine ekledi.

Screenshot_20

Screenshot_21

Screenshot_22

Screenshot_23

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes şaşkın! Keçinin bir yavrusu kuzu olarak doğduHerkes şaşkın! Keçinin bir yavrusu kuzu olarak doğdu
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çok sayıda kişiye tutuklamaŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çok sayıda kişiye tutuklama
Üsküdar'daki bir binada patlama! Yaralılar varÜsküdar'daki bir binada patlama! Yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne güzel sevgi tebrik ediyorum. umarım herkesede örnek olur bu hayvan sevgisi. özellikle de dünkü haberde görüntülenen il sağlık müdürlüğünün resmi aracıyla koyunu sürükleyen şerefsizlere.

En Çok Okunan Haberler

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?

Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Putin böyle meydan okudu: Rusya ile NATO arasında savaş çıkar!

Putin böyle meydan okudu: Rusya ile NATO arasında savaş çıkar!

Uyarılar arka arkaya yapıldı! Yoğun kar geliyor: Yollar...

Uyarılar arka arkaya yapıldı! Yoğun kar geliyor: Yollar...

BTP Başkanı Hüseyin Baş paylaştı, Ekrem İmamoğlu beğendi!

BTP Başkanı Hüseyin Baş paylaştı, Ekrem İmamoğlu beğendi!

İlginizi Çekebilir

Boşanmasını erkek revüyle kutladı! Seksi dans...

Boşanmasını erkek revüyle kutladı! Seksi dans...

Gözlerden uzak büyüyen kızları Perihan Savaş'ın kopyası

Gözlerden uzak büyüyen kızları Perihan Savaş'ın kopyası

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Ben evimin her noktasında düzen isterim diyenlere özel olmazsa olmaz organizerler

Hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu öldürüyor!

Hem kadınlarda hem de erkeklerde libidoyu öldürüyor!

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! “Öğretmenmiş gibi...”

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmişti! “Öğretmenmiş gibi...”

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Halılarınızı tertemiz yapacak yöntem!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.