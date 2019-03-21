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Kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu görenleri şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 12:35 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ‘Piko’ isimli muhabbet kuşunun, ‘Nazlı’ isimli kediyle dostluğu görenleri şaşırtıyor.İlçede bir ailenin beslediği Piko isimli muhabbet kuşu ile Nazlı ismindeki kedinin dostluğu parmak ısırtıyor.

Kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu görenleri şaşırtıyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ‘Piko’ isimli muhabbet kuşunun, ‘Nazlı’ isimli kediyle dostluğu görenleri şaşırtıyor.
İlçede bir ailenin beslediği Piko isimli muhabbet kuşu ile Nazlı ismindeki kedinin dostluğu parmak ısırtıyor. İlk karşılaşmalarında çok fazla kavga eden Piko ile Nazlı artık kavgalarını bir oyuna dönüştürdü. Muhabbet kuşu büyük bir gününü kedinin çevresinde ona gaga atarak geçiriyor. Tatlı halleri ile ilgi odağı olan kedi ve muhabbet kuşu, iki farklı hayvanın nasıl bir arada yaşayabileceğine en iyi örnek olarak gösteriliyor.
Muhabbet kuşu ile kedinin sahibi olan Sevgi Çakmak, “İlk başlarda birbirlerini kıskandıkları için devamlı kavga ediyorlardı. Zamanla birbirlerine alıştılar ve artık kardeş gibiler. Kafesinde olduğu zaman muhabbet kuşumuz kendi imkanlarıyla kedimiz kuşu oradan çıkartarak dışarıda oyunlar oynuyorlar. Devamlı zaman geçirdikleri için de birbirlerine alıştılar. Bizler de onları çok seviyoruz. Beraber yatıyorlar, beraber banyo yaptırıyoruz evcil hayvanlarımızı. Misafirlerimiz geldiğinde bu ikilinin uyumlarını gördüğünde hayrete düşseler de bizlere hayvanlar önemli dostluk mesajları veriyorlar” diye konuştu.

Kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu görenleri şaşırtıyor

Kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu görenleri şaşırtıyor

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