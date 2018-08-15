Kedi-köpek eti küçük Ömer Ali hastaneye kaldırıldı!

Suriye'de yaşayan Ömer Ali, iddiaya göre, yiyecek bulamayıp, aç kaldığı için kedi ve köpek eti yemek zorunda kaldı. Kedi - köpek etinden enfeksiyon kaptığı belirtilen Ali, rahatsızlığı artınca günden güne zayıflamaya başladı.
Bunun üzerine 15 gün önce Türkiye'ye getirilen Ali, Hatay Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İyilikder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Reyhanlı Temsilcisi Mehmet Bedir, vücudundaki iltihap nedeniyle aşırı zayıflayan Ömer Ali'nin, yakınları tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildiğini söyledi.
DURUMU İYİYE GİDİYOR
Bedir, "Reyhanlı İyilikder olarak Suriyeden gelen çocuğa iyilik elini uzattık. Alinin tedavisine Hatay Devlet Hastanesinde başlandı. Ali, Suriyede açlıktan kedi , köpek eti yemiş ve kimyasala maruz kalmış. Bünye günden güne enfeksiyonun etkisi ile zayıflayarak geri doğru gidiyor. Babası da çöp toplayarak hayatını sürdürmektedir. İyilikler olarak ailesine de öncelikle gıda yardımı yaptık" diye konuştu. (Cumhuriyet)
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