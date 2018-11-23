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Kedicikler ile ilgili çok çarpıcı FETÖ iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 09:06 | Son Güncelleme

Adnan Oktar soruşturmasında örgüt üyelerinin telefonlarını mercek altına alan polis, kediciklerin irtibatlı olduğu FETÖ imamlarını ortaya çıkardı.

Kedicikler ile ilgili çok çarpıcı FETÖ iddiası

Akşam gazetesinden Hilal Yıldırım'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Adnan Oktar yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dosyasından dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı. Ankara’da FETÖ’ye yönelik görülen çatı davasında HTS kayıtları alınan 72 kişiye ait 336 telefon numarasının irtibatlı olduğu numaralarla karşılaştırılması yapıldı.

O karşılaştırmalarda 336 numaranın irtibatlı olduğu karşı numaraların abonelik bilgilerine rastlanılan şahıslar arasında Adnan Oktar’ın kedicikleri çıktı.

Liste haline getirilen abone bilgilerinden FETÖ’nün üst düzey isimleri arasında yer alan firari Osman Karakuş, firari Mehmet Hanefi Sözen, firari Reşit Haylamaz tutuklu İlhan İşbilen, eski Fatih Üniversitesi Rektörü firari Şerif Ali Tekalan, örgütün kasalarından tutuklu Ali Çelik, Gülen’in avukatlarından tutuklu Abdulkadir Aksoy, kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski imtityaz sahibi tutuklu Aleaddin Kaya, firari Önder Aytaç’ın Oktar grubuna mensup şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edildi.

Oktar yapılanmasında yer alan Aslıhan Hantal, 2014 yıllarında İlhan İşbilen ve Aleaddin Kaya ile Fatma Ceyda Ertüzün, Şerif Ali Tekalan, Abdulkadir Aksoy ve Osman Karakuş ile irtibatlı oldukları, Özdemir Uygur isimli şüphelinin FETÖ’den Ali Çelik ile iletişim halinde oldukları belirlendi.

Oktar grubuna mensup şüphelilerin yanı sıra şüphelilerin ailelerinin de FETÖ üyeleri ile iletişim halinde oldukları görüldü. Grubun mensuplarından Mert Sucu’nun kardeşi Mehmet Sucu ve babası Bekir Sucu’nun Albulkadir Aksoy ile, şüpheli Murat Terkoğlu’nun annesi Halime Terkoğlu’nun Harun Tokak ile, Fatih Mehmet Doğan’ın kardeşi Metin Doğan’ın Mehmet Hanefi Sözen ile görüştükleri tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
adnan oktar kedicikler FETÖ

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