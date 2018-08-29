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Kediciklerden şaşkına çeviren itiraflar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 16:10 | Son Güncelleme

Adnan Oktar’ın yanında “kedicik” diye adlandırılan kadınlar ifadelerinde örgütü savundular, ifadelerinde Adnan Oktar’ı övdüler. Varlıklı ailelerden geldiklerini söyleyen ve lüks içinde yaşayan “Kediciklerin” işsiz olduklarını ve aylık gelirlerinin olmadığını ifade etmeleri ise dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adnan Oktar Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadınlar, Sulh Ceza Hakimliğine verdikleri ifadelerde örgütü savunmaya devam etti.

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre; Örgüt içinde “Kedicik” diye tabir edilen kadınların ifadelerine ulaştı.

Lüks yaşam sürdüğü bilinen ve üniversite mezunu olan kadınların çoğunun “işsiz” olduğunu belirtmesi ve herhangi bir aylık gelire sahip olmadıklarını iddia etmeleri dikkat çekti.

Şüpheliler Dilem K., Deniz T., Elif K., Zeynep B., Zeynep Y. ile Ferhunde B., işsiz olduğunu ve aylık geliri bulunmadığını öne sürerken, bir başka şüpheli Esra S. de aylık geliri olmadığını ancak ailesinin varlıklı olduğunu belirtti.

ADNAN OKTAR'I ÖVDÜLER

Şüpheli Zeynep B., ifadesinde suç örgütü içinde olmadığını iddia ederek, “Ben dindar bir insanım, aileme çok bağlı bir insanım. Adnan Oktar güzel ahlaklı bir insandır” dedi.

Şüpheli Zeynep Ş., hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek “Örgüt yapılanması içinde değilim. Cinsel taciz olayı tamamen fantastik bir olaydır. Bu olay Amerikan filmlerinde olacak bir şeydir.
Ben çocukluğumdan itibaren vicdani ve dürüst bir insanım. İyi bir eğitim almıştım. Çok farklı sektörlerde yöneticilik yaptım” ifadelerini kullandı.

Şüpheli Ferhunde B., Adnan Oktar ile 1999 yılında tanıştığını belirterek, “Bana, arkadaşlar ve Adnan Oktar’a karşı bir komplo olduğunu düşünüyorum. Bunun da İngilizlerin bir oyunu olduğunu düşünüyorum. Adnan Oktar vatanını ve milletini seven bir insandır” dedi.

Şüpheli Zeynep Y., Adnan Oktar'ı 30 yıldır tanıdığını söyleyerek “Biz vatanımız, milletimiz için güzel şeyler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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kedicikler adnan oktar

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