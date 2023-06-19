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Kedileri korumak isteyen kadın kabusu yaşadı! 'Seni öldürmem için 1 mermi yeter'

19.06.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Serkan S.'nin (24) pitbull cinsi köpeği, komşusu Hande Solmaz’ın (32) beslediği sokak kedilerine saldırdı. Kendisine tepki gösteren Solmaz'ın burnunu kıran Serkan S., gözaltına alınıp sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşadığı dehşeti anlatan Solmaz, "Benimle hep tartışıyordu. 'Seni öldürmem için 1 mermi yeter’ gibi tehditler savurdu. Bana saldırdı, burnum kırıldı. Sürekli öldürmeyle tehdit ediyor" dedi. İşte detaylar...

Kedileri korumak isteyen kadın kabusu yaşadı! 'Seni öldürmem için 1 mermi yeter'

Dehşete düşüren olay, 10 Haziran günü Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Özel güvenlik görevlisi Hande Solmaz, gece saatlerinde sokakta beslediği kedilerine pitbull cinsi köpeğin saldırdığını görünce evinden çıktı. Solmaz, köpeğin sahibi komşusu Serkan S.'ye tepki gösterdi.

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İki komşu arasında çıkan tartışmada Serkan S., Solmaz’a yumruk attı. Kanlar içerisinde yere yığılan Solmaz, hastaneye kaldırıldı. Burnunda kırık olduğu tespit edilen Solmaz darp raporu alırken, Serkan S. ise gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Serkan S., sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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‘KEDİLER BENİM GİBİ HEP TARTIŞIYORDU’

Yaşadıklarını anlatan Hande Solmaz, komşusunun kedileri sevmediğini belirterek, “Bu kişi mahallemize taşındığı yaklaşık 1 yıldan bu yana sokaktaki kedilerden rahatsız oluyor. Sürekli köpeğini başıboş bırakıyor ve kedilere saldırtıyor. Köpek saldırabilir bu onun doğasında var ama komşumuz tüm mahalledeki kediler benimmiş gibi benimle hep tartışıyordu. ‘Bu kedileri buradan toplayacaksın, gideceksin yoksa katliam çıkar’, 'Seni öldürmem için 1 mermi yeter’ gibi tehditler savurdu. ‘Beni mi tehdit ediyorsun?’ dediğimde ise bana saldırdı. Darbetmeye başladı. Burnum kırıldı. Şikayetçi oldum. Darp raporu aldım. Uzaklaştırma kararı çıktı ama adli kontrolle serbest bırakıldı. Karara itiraz edeceğim. Sürekli öldürmeyle tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Adana kedi köpek darp Pitbull

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