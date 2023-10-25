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  4. Kedinin fare ile gülümseten oyunu! O anları görür görmez kayda aldı

Kedinin fare ile gülümseten oyunu! O anları görür görmez kayda aldı

25.10.2023 11:32 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kaydedilen görüntülerde kedinin fare ile oyunu gülümseten anlara neden oldu.

Kedinin farenin peşinden koştuğunu gören bir kişi, cep telefonu ile bu anları kaydetmeye başladı. Kedi, fareyi yakalamak için çaba sarf ederken, fare de her seferinde kedinin elinden kurtulmayı başardı. Çizgi film karakterlerini hatırlatan bu anları çevredeki vatandaşlar ilgiyle izledi.

Kedinin fare ile oyununu izleyen Berkan Hızarcı, "Bu kedi bizim burada Özbağı Gerze köyünde baktığımız kedidir. Çok akıllı. Yılan, çekirge, fare ile oynamayı çok sever hatta çoğu zaman bize göstermeye getirir. Bizde bu yüzden adını Karabela koyduk. Burada vatandaşlar da kediyi besliyor" diye konuştu.

(İHA)

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