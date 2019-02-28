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Kedinin sahibini yangından kurtarması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 17:36 | Son Güncelleme

Adana'da, evinde çıkan yangında 8,5 yıldır beslediği kedisinin, patisiyle saçını çekmesi sonucu uyanarak kurtulan Canan Şengel yaşadıklarını anlattı - Canan Şengel: - "Önce Allah'ın, sonra kedimin sayesinde hayatta kaldım. Bunların insan dostu olduğundan emin olun"

Adana'da sabaha karşı evinde çıkan yangında kedisinin patisiyle saçını çekmesi sonucu uyanarak kurtulan Canan Şengel, "Önce Allah'ın sonra kedimin sayesinde hayatta kaldım." dedi.

Merkez Çukurova ilçesinin Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında bir dairede sabaha karşı çıkan yangından, "Efe" isimli kedisinin uyandırması sonucu kurtulan 48 yaşındaki Canan Şengel, yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Şengel, saat 23.30 sıralarında uyumak için yatak odasına geçtiğini, 8,5 yıldır beslediği "Efe" isimli kedisinin de yakınında uyuduğunu belirtti.

Kedisinin patileriyle saçını çekmesi sonucu uyandığını ve salonda başlayan yangını fark ettiğini anlatan Şengel, daha sonra kedisiyle birlikte dışarıya çıktığını ancak kedisinin tekrar içeriye girdiğini söyledi.

Şengel, kedisini almak için içeriye girmek istediğini ancak görevlilerin buna izin vermediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bir süre sonra kedim sağ salim kendiliğinden dışarıya çıktı. Önce Allah'ın sonra kedimin sayesinde hayatta kaldım. Bu hayvanların insan dostu olduğundan emin olun. Kedimin annesine de ben bakıyordum ama o öldü. Polisler yangın söndürüldükten sonra içeride değerli bir şeyim varsa alabileceğimi söyledi. Ben de kedimin mamasını alıp çıktım."

Kuaförde çalıştığını ve gelirinin evin kirası ile elektrik ve su faturalarını ödemeye yettiğini aktaran Şengel, "Ben kendi eşyalarımdan vazgeçtim, sokakta da yatarım ancak buradaki hasarı nasıl karşılarım. Mahcup olmaktansa ölmeyi tercih ederim." şeklinde konuştu.

İtfaiye ekiplerince salondaki klimanın iç ünitesinde kısa devre oluşması sonucu çıktığını belirlenen yangında, maddi zarar meydana gelmişti.

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