HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kedisi yangında mahsur kalan genç kız gözyaşlarına boğuldu

Kedisi yangında mahsur kalan genç kız gözyaşlarına boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2020 17:15 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta bulunan evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında genç kızın 'Çiko' adındaki kedisi dumanların arasında mahsur kaldı. Dakikalarca gözyaşı döken genç kız, itfaiyenin kediyi kurtarmasıyla rahat bir nefes aldı.

Talatpaşa Mahallesi 1039'uncu sokakta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar evi kaplayınca evde bulunanlar kendilerini dışarı atarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

2b51114ff81b744678935bd1372780c7

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İsmi öğrenilemeyen bir genç kız ise içeride kedisinin evde kaldığını belirterek gözyaşlarına boğuldu. Komşuları tarafından teselli edilen genç kız kedisine kavuşmayı bekledi.

966667783e25b3319c5205369113e862

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri eve girerek 'Çiko' isimli kediyi genç kıza teslim etti. Kız ile kendisinin buluşma anı kameraya yansıdı. Kedisi mahsur kaldığı için ağlayan genç kız, kedisine kavuşunca bu sefer mutluluktan gözyaşı döktü.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Şoke eden olay! Binanın bodrumunda 17 dinamit lokumu bulunduŞoke eden olay! Binanın bodrumunda 17 dinamit lokumu bulundu
DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var
Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı
Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı
Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor
Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Gözler önüne serildi! İşte uzun süre maske kullanmanın sonucu
Gözler önüne serildi! İşte uzun süre maske kullanmanın sonucu
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çorum'da bir binanın bodrum katında 17 dinamit lokumu bulundu
Şoke eden olay! Binanın bodrumunda 17 dinamit lokumu bulundu
Esenyurt'ta taksici kavgası! Bıçak ve sopalarla birbirlerine girdiler
Bıçak ve sopalarla birbirlerine girdiler
İki eli ve bir bacağı yok ama yaptıklarıyla herkese örnek oluyor
Azmiyle herkese örnek oldu
Baraj gölündeki balıkların kümeler halinde durmasının nedeni ortaya çıktı
Neden böyle durdukları belli oldu
Restoranda dehşet! Yemek yerken taştığı kişilerce tüfekli saldırıya uğradı
Restoranda dehşet! Taştığı kişilerce tüfekli saldırıya uğradı
Hurda deposundaki yangın ve patlamalar korkuttu
Korku dolu anlar! Önce yangın, sonra patlama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.