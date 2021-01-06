Kedisini severken sertliği hissetti, soluğu jandarmada aldı

Manavgat’ın Ilıca Mahallesi’nde yaşayan Şenay Yılmaz eşinin vefat etmesinin ardından tek başına yaşamaya başladı. Bir süre sonra evine gelen bir kediyi sahiplenen ve onunla zaman geçiren Şenay Yılmaz’ın Zeytin ismini verdiği kedisi 29 Aralık’ta ortadan kayboldu. 2 gün sonra yeniden eve gelen kedinin topalladığını ve arka ayaklarını sürüdüğünü fark eden Şenay Yılmaz, veterineri arayarak yardım istedi.

ÇOK SAYIDA SAÇMA TESPİT EDİLDİ

Eve gelerek kediyi alıp kliniğe götüren veteriner tarafından filmleri çekilen kedinin vücudunun arka ayaklarının olduğu bölgede tüfekle ateş edilmesine bağlı çok sayıda saçma izine rastlandı. Güçlükle yürüyen ve arka ayaklarının üzerine güçlükle basan kedinin tedavisine başlanırken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eşinin vefat etmesinden sonra kedinin evine geldiğini ve kendisine arkadaşlık ettiğini anlatan Şenay Yılmaz, “Bu kedi bana geleli 1 sene oldu. Şu anda 1 yaşında. Aralık ayının 29’unda evden gitti, 31 Aralık’ta ikindi vakti arka ayaklarını sürüyerek geri geldi. Severken bacaklarında elime sertlikler geldi. Veterinere telefon açtım. Kontrol etti, ‘bunu götürmemiz lazım’ deyince, ‘oğlum ne gerekiyorsa onu yap’ dedim” diye konuştu. Zeytin’i çok sevdiğini belirten yaşlı kadın, "Kocam öleli 1 yıl oldu. Ben onunla teselli buldum. O benim canım, yoldaşım" dedi.