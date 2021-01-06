HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kedisini severken sertliği hissetti, soluğu jandarmada aldı

Kedisini severken sertliği hissetti, soluğu jandarmada aldı

06.01.2021 16:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kedisini severken sertliği hissetti, soluğu jandarmada aldı

Antalya’da kaybolduktan 2 gün sonra eve geri dönen ve topallayan kedinin sahibi çekilen röntgen filmiyle şoka uğradı. Kedisinin vücudunda çok sayıda saçma tespit edilen kadın jandarmaya başvurup şikayetçi oldu.

Manavgat’ın Ilıca Mahallesi’nde yaşayan Şenay Yılmaz eşinin vefat etmesinin ardından tek başına yaşamaya başladı. Bir süre sonra evine gelen bir kediyi sahiplenen ve onunla zaman geçiren Şenay Yılmaz’ın Zeytin ismini verdiği kedisi 29 Aralık’ta ortadan kayboldu. 2 gün sonra yeniden eve gelen kedinin topalladığını ve arka ayaklarını sürüdüğünü fark eden Şenay Yılmaz, veterineri arayarak yardım istedi.

ÇOK SAYIDA SAÇMA TESPİT EDİLDİ

Eve gelerek kediyi alıp kliniğe götüren veteriner tarafından filmleri çekilen kedinin vücudunun arka ayaklarının olduğu bölgede tüfekle ateş edilmesine bağlı çok sayıda saçma izine rastlandı. Güçlükle yürüyen ve arka ayaklarının üzerine güçlükle basan kedinin tedavisine başlanırken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

8834c672-cf41-49cc-a071-be544fd84667

Eşinin vefat etmesinden sonra kedinin evine geldiğini ve kendisine arkadaşlık ettiğini anlatan Şenay Yılmaz, “Bu kedi bana geleli 1 sene oldu. Şu anda 1 yaşında. Aralık ayının 29’unda evden gitti, 31 Aralık’ta ikindi vakti arka ayaklarını sürüyerek geri geldi. Severken bacaklarında elime sertlikler geldi. Veterinere telefon açtım. Kontrol etti, ‘bunu götürmemiz lazım’ deyince, ‘oğlum ne gerekiyorsa onu yap’ dedim” diye konuştu. Zeytin’i çok sevdiğini belirten yaşlı kadın, "Kocam öleli 1 yıl oldu. Ben onunla teselli buldum. O benim canım, yoldaşım" dedi.

TÜFEKLE ATEŞ EDİLMİŞ

Veteriner Hekim Atila Sargın, Şenay Yılmaz’ın kendisini aramasından sonra olaydan haberdar olduğunu belirterek, "Gelip baktığımda kedinin durumunun kötü olduğunu gördüm. Hemen aldım kliniğe götürdüm. Röntgeni çekince gördüm ki kedinin arka tarafında çok sayıda saçma var. Yani kedinin arka tarafında tüfekle ateş edilmiş” dedi.

Şenay Yılmaz’ın kediyi çok sevdiğini söyleyen veteriner Sargın, “Bu kedi teyzenin canı gibi. 1 yıldır tanıyorum ben teyzeyi. Ben sürekli gelip kediye bakardım, onun aşılarını filan yaptım. Şu an kedinin tedavisine devam ediyoruz. Sağlık durumu şimdilik iyi. Yürümeye başladı. Teyzeye getirip teslim ettik. Bundan sonra gelip buradan kontrol edeceğim” diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
Youtube hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Youtube hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
İnşirah suresinin fazileti nedir?İnşirah suresinin fazileti nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki

Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki

Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler

Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Letgo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Suların çekildiği barajdan çıkanlar şaşkına çevirdi

Suların çekildiği barajdan çıkanlar şaşkına çevirdi

Youtube hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Youtube hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Wattpad hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Wattpad hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Telegram hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Telegram hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Snapchat hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Snapchat hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.