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  4. Kediye yem olmak istemeyen fare, ölü taklidi yaparak kurtuldu! İlginç anlar büyük ilgi gördü

Kediye yem olmak istemeyen fare, ölü taklidi yaparak kurtuldu! İlginç anlar büyük ilgi gördü

11.10.2023 11:17 | Son Güncelleme:
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Elazığ'da kediyle farenin kovalamacası cep telefonu kamerasına yansıdı. Fare, kediye yem olmaktan ölü taklidi yaparak kurtuldu.

Olay, Sürsürü Mahallesi'nde bir iş yeri önünde meydana geldi. Kediyle farenin kovalamacasını gören bir vatandaş, cep telefonuna sarılarak o anları kayıt altına aldı. Farenin peşinden koşan kedi, tam hamlesini yapacağı sırada farenin birden hareketsiz kaldığını gördü. Bir süre farenin hareketlenmesini bekleyen kedi umduğunu bulamayınca bölgeden ayrılmak için hareketlendi. Kedinin uzaklaşmasının ardından fare hareketlenip kaçmaya başladı. Farenin peşinden koşan kedi, avını elinden kaçırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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