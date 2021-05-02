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  4. Vahşetin böylesi: Bayıltana kadar dövüp kapıya sıkıştırmışlar!

Vahşetin böylesi: Bayıltana kadar dövüp kapıya sıkıştırmışlar!

02.05.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde bir kafetaryaya giren iki çocuk, kafeteryanın açık kapısından girdiği cam balkona sığınan sokak kedisini bayıltana kadar dövdü. Sonraki gün tekrar kediye şiddet uygulayan çocuklar, bu kez de zavallı hayvanı kapıya sıkıştırdı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kafeteryanın işletmecisi Gökben Kırdı. "Sabah geldiğimde ortalık darmadağındı. Sokak köpeğinin içeri girdiğini düşündüm ancak içeride insan dışkısı vardı. Hırsız girebileceğini tahmin ettim. Güvenlik kamerasını incelediğimde, iki çocuğun 'Çirkin' adını verdiğimiz siyah renkli sokak kedisine, kütükle ve kedi yuvasıyla vurduklarını gördüm. Şoke oldum. Ne yapacağımı şaşırdım. Çirkin'i içeriye aldım, tüm gece onu izledim. Kusma, kanama gibi bir şey yaşamadı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı hayvan polislerine ihbarda bulundum. Ertesi gün de güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabımdan paylaştım. Kamera kayıtlarını incelediğimde, kediyi dövdükleri gecenin sabahı çocukların tekrar kafeye geldiğini ve kedinin kaçmaması için kapıya sıkıştırdıklarını gördüm. Sabah gelip, işkencelerine devam etmek istemişler" dedi.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALMALILAR"

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"Bunu yapanların çocuk olmaları çok üzücü" diyen Kırdı, şöyle devam etti:

"Bu çocukların mutlaka psikolojik tedaviye ihtiyaçları var. Çünkü psikolojileri bozuk ve birilerini öldürmeye meyilli kişiler. Çocukluğunda hayvanları öldürerek, işkence yaparak bu suça başlıyorlar. Bu çocukların mutlaka bir psikolojik destek almaları gerektiğini düşünüyorum. Sosyal medya üzerinden çocukları linç edecek duruma gelen pek çok kişi yorumda bulundu. Ben bu çocukların topluma kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Çocukların kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor."

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DHA

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