Kehribar nedir? Kehribar taşının özellikleri

Tedavi edici taşlardan olan kehribar, ülkemizde çok sayıda bulunmaktadır. Burada önemli olan ise hakiki kehribar taşını bulup kullanmaktır. Kehribar taşı ve kullanımı hakkında ayrıntılı bilgileri sizler için derledik.

Kehribar ve amber aynı taşlardır. Genelde Avrupa ülkelerinde amber olarak geçen bu taş, çam kozalaklarının fosilleşmiş hallerinden elde edilir. Bu taşın oluşması uzun yıllar alır ve içerisinde çoğunlukla sinek, arı ya da herhangi bir böcek kalıntısı bulunur.

Kehribar, halk dilinde ağaç reçinesi olarak bilinir. Kehribar içerisinde oksijen, hidrojen, karbon, süksinik asit gibi mineraller bulunur. Hem ağacın fosilleşmesi hem de fosilleşirken içerisine çeşitli minik canlıları alarak onları da eskitmesi taşın değerini ve faydasını artırmaktadır.

Genellikle takı ya da süs eşyası olarak satılan kehribarlar alternatif tıpta şifa kaynağı olarak kullanılmaktadır. Şifa verici kehribar taşı genellikle saydam ve bal sarısı renginde olmakla birlikte farklı renklerde bulunabilir.

Kehribar Taşı Açısından Zengin Olan Bölgeler

Bilim adamları kehribar taşı hakkında araştırma yaparken bu taşın Baltık Denizi’nden çıkarıldığına ve çok eski zamanlarda deniz çevresinde yaşayan kadınlar tarafından süs eşyası olarak kullanıldığına şahit olmuşlardır. Günümüzde kehribar taşı yataklarının %90’lık kısmının Rusya’da bulunan Kaliningrad şehri olduğu bilinir. Kalan %10’luk kısım ise Ukrayna, İsveç, Hollanda, Polonya, Romanya, İngiltere ve Sicilya gibi bölgelerde bulunur. Bu bölgeler genelde soğuk olmasıyla dikkat çeker ki bu da kehribar taşının donmuş fosillerden çıkarılmasını bir nebze olsun açıklamaktadır.