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Kek paketinden uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 14:59 | Son Güncelleme

Bolu'da bir otomobilde kek paketlerine gizlenmiş yaklaşık 200 gram metamfetamin ve 25 gram bonzai ele geçirildi

Bolu'da bir otomobilde kek paketlerine gizlenmiş şekilde yaklaşık 200 gram metamfetamin ve 25 gram bonzai ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolunun Ankara yönünde yol kontrolü yapan Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, kek paketlerine gizlenmiş yaklaşık 200 gram metamfetamin ve 25 gram bonzai ile 7 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 4 tüp çakmak gazı ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü A.Ü. (23) ile araçtaki M.Ö. (24) ve N.T. (43) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Narko Tim uyuşturucu

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