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  4. Kekik toplarken buldu: Yetkililerden, uzmanlardan destek bekliyorum

Kekik toplarken buldu: Yetkililerden, uzmanlardan destek bekliyorum

03.06.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan Remzi Şahin, doğa gezisi yaptığı sırada gök taşı (meteor) bulduğunu iddia etti. Göktaşını alıp muhafaza eden Remzi Şahin, konunun uzmanları ile diyalog kurup bu cismi değerlendirmek istiyor.

Kekik toplarken buldu: Yetkililerden, uzmanlardan destek bekliyorum

Birkaç ay önce izlediği bir televizyon röportajı sonrasında konuya aşina olan Remzi Şahin, yaklaşık üç aydır gök taşı bulmak umuduyla araştırma yaptı. Dağa kekik toplamaya gittiği doğa yürüyüşü sırasında yaklaşık 10 kilogram ağırlığında olan taşı bir kısmı toprağa gömülü, etrafında küçük bir krater oluşturmuş halde gördüğünü ve dikkatini çektiğini söyleyen Remzi Şahin, bulduğu taşın yapısının çok farklı olduğunu dile getirdi.

"YETKİLİLERDEN, UZMANLARDAN DESTEK BEKLİYORUM"

Hep içinde gök taşı bulma hissi olduğunu söyleyen Şahin yaptığı açıklamada, “Araziye sert bir şekilde düştüğü belliydi. Etrafa baktığımda bunun meteor (gök taşı) olduğuna kanaat getirdim. Şimdi de kanunlar çerçevesinde değerlendirmeyi düşünüyorum. Bir alıcısı olursa görüşmek istiyorum. Yetkililerden, uzmanlardan destek bekliyorum. Taşın yapısı, durumu lav gibi kaynayan ve soğuduğunda şekil almış bir cisim olduğunu kanıtlıyor. Taşın içindeki parıltılar da dikkat çekici” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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