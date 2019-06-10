Kelebek hastası Ayşenur sanatla hayata tutunuyor

Ebru sanatını gördüğünde yapmak için çok heves ettiğini dile getiren Seymen, "Bu sanatı çok sevdim. Alacahan'a gelip Songül hocadan eğitim alıyorum. Ebru yaparken çok mutlu oluyorum. Bana huzur veriyor. İyi geliyor." dedi.

- "Yaşadığımız sürece pes etmemeliyiz"

Seymen, kendisi gibi bu hastalıkla mücadele eden kişilere tavsiyelerde bulunarak, "Kimse kendisini eve kapatmasın. Yaşadığımız sürece pes etmemeliyiz. Ebru yaparken hocam bana yardım ediyor. Renklerle uğraşmayı seviyorum. Geçen sene de ilk kişisel sergimi açtım." diye konuştu.

Songül Kartal ise Ayşenur ile bir arkadaşının yönlendirmesiyle tanıştığını belirterek, internette kelebek hastalığıyla ilgili araştırmalar yaptığını, kurstaki diğer öğrencilerini ve ortamı Ayşenur'a göre ayarlamaya çalıştığını anlattı.

Kursa anne ve ablasıyla devam eden Ayşenur'un, ilk geldiğinde kollarında aparatlar olduğunu ifade eden Kartal, şunları kaydetti:

"Böylelikle ebru yapması daha kolay oluyordu. 2 yıl boyunca düzenli olarak kursa devam etti ancak bu yıl kurs saatleri kendisine uygun olmadığı için çok fazla gelemedi ama ebru sanatını çok seviyor, sevdiği için de başarılı oluyor. Ayrıca bu sanata çok fazla yeteneği var."

Kartal, ailesinin desteği olduğu için Ayşenur'un bu sanatta çok ilerlediğine dikkati çekerek, "Devletin ve kurumların da Ayşenur gibi çocuklara özel projelerle destek vermesi gerekiyor. Bu çocukların eve kapanıp oturmak yerine toplumda yer almaları gerekiyor." dedi.