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Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşen kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 22:32 | Son Güncelleme

AFAD, UMKE, AKUT ve Jandarma Arama Kurtarma timlerince kurtarılan kişi, tedavi altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşen kişi yaralandı.

Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde yürüyüşe çıkan Kübra Batıhan (30), 7 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düştü.

Batıhan'ın arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. Batıhan'ın düştüğü yer, helikopter ve makara sistemi kurmaya uygun olmadığı için ekipler, halat kurarak çıkarmaya çalıştı.

AFAD, UMKE, AKUT ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından sedyeye alınan Batıhan, yaklaşık yarım saatlik yolculuğun ardından ambulansa getirildi.

Buradan ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Batıhan'ın belinde kırık olabileceği belirtildi.

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AFAD Fethiye Jandarma Kelebekler Vdisi kurtarma Muğla Umke

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