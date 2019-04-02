Kelkit'te seçim sonuçlarına itiraz

Sinan UÇAR/KELKİT (Gümüşhane), (DHA) - GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde mevcut ilçe başkanı ve bağımsız aday Ünal Yılmaz, resmi olmayan seçim sonuçlarına itirazda bulundu. Seçimde haklarının yenildiğini öne süren Yılmaz, "Seçimi 82 oyla kaybediyoruz şu andaki sonuçlara göre. Sayımdan sonra daha farklı şeyler de ortaya çıkacak" dedi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçe belediyesi başkanlığını yürüten ve partisi AK Parti'den aday gösterilmemesi üzerine 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne bağımsız olarak giren Ünal Yılmaz, resmi olmayan sonuçlara itirazda bulundu. İtiraz sonucunda bütün oyların sayılmaya başlandığını kaydeden Yılmaz, “Hukuk mücadelesi veriyoruz. Hakkımızı arıyoruz. Bu seçim kesinlikle bizim. İnsanlar bütün siyasi baskıları yapıyorlar. Devlette hukuk varsa seçim bizim, hakkımızın yenmemesi lazım. Seçimi 82 oyla kaybediyoruz şu andaki sonuçlara göre. Sayımdan sonra daha farklı şeyler de ortaya çıkacak. İlçe merkezinde kullanılan oylar yeniden sayılacak. Sayım sonucunda seçim sonucunun lehimize döneceğine eminiz" dedi.

İlçedeki seçimlerde resmi olamayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Aziz Nas 3 bin 557 oyla Kelkit belediye başkanı olurken, rakibi bağımsız aday Ünal Yılmaz ise 3 bin 475 oy almıştı.

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