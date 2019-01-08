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Kelliğin kalıcı tedavisi saç ekimidir

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.01.2019 16:00 | Son Güncelleme

Saçların tekrar büyümesini sağlayan birçok saç dökülmesi tedavisi var, fakat kelliğin en kalıcı tedavisi saç ekim ameliyatları olduğunu söyleyen Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları, kellik sorunundan kurtulmak isteyenler için saç ekimi ile ilgili bilgi verdi.

Kelliğin kalıcı tedavisi saç ekimidir

Saç ekimi, kelliği düzeltmeye yardımcı olan cerrahi bir işlemdir. Saç ekimi, kellik, saçların seyrelmesi, alnın açılması ve saç kaybıyla ilgili diğer durumlar için yardımcı işlemler içerir.

Saç dökülmesinin nedenleri çoktur. Bazı insanlarda ilerleyen yaş, bazılarında sık sık saç boyası ve kafa derisine zarar veren diğer kimyasalların kullanımı, bazılarında aşırı şampuan ve saç kremi kullanımı, bazılarında kalıtsal sebepler ve bazılarında da hastalık ve alerjiler saç dökülmesine neden olur.

Sebebi ne olursa olsun saç dökülmesi sizi rahatsız eder. Saçlarınızın tekrar çıkmasını sağlayan bazı yöntemler arasında ameliyat, ilaç kullanımı ve diğer bazı yöntemler vardır.

SAÇ EKİMİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Cerrahi saç ekimi başın saç çıkan bölgelerinden alınan saçları seyrelen ya da tamamen dökülen bölgelere yerleştirmek anlamına gelir. Bu, saç dökülmesi için kalıcı bir çözümdür. Bu yöntemde yenileme için kendi saçlarınız kullanır, ama kalıcı ve doğal bir görünüm sağlayan bir seçenektir. Saç dökülmesinin nedeni yaş veya hormonal bir sorun olduğunda, saç ekimi için öncellikle o hormonal sorunun tedavi edilmesi gerekebilir.

Alopesi areata tedavisinde (kafa derisi, kaş öve yüzün sakallı bölgelerinde kıl çıkmayan alanlar oluşması) saç restorasyonu enjeksiyon ya da topikal steroidlerle sağlanır. Bu rahatsızlığın bağışıklık bozukluğundan kaynaklandığı düşünülüyor.

Bunlar dışında, vitaminler, mineraller, aminoasitler vb gibi doğal takviyeler saç ekimi tedavisinde yararlı olabilir. Ayrıca kök hücre, PRP ve saç mezoterapisi gibi yan tedavilerde saç ekiminin başarısının artmasına yardımcı olur.

SAÇ EKİMİ TEKNİKLERİ

Saç ekimi tekniklerinde son yıllarda çok önemli aşamalar kaydedilmiştir. Artık saçın tıraş edilmesine gerek kalmadan, dikişsiz, izsiz, ağrısız teknikler mevcut. Özellikle FUE ve alt grubu DHI teknikleri ile saçın tıraş edilmesine gerek kalmadan saç nakli yaptırmanız mümkün. Kesi yapılmadığı için dikiş atılmasına da gerek olmaz. Tüm bunların yanı sıra saçınızın iyileşme süreci de çok hızlı olur.

Saç ekimindeki gelişmeler size saç ekimi yaptırdığınız belli olmayacak şekilde en doğal ve en pratik çözümleri sunmaya devam ediyor. Size en uygun saç ekimi tekniğini öğrenmek ve daha fazla bilgi almak için saç ekimi uzmanına başvurmanız tavsiye edilir.

guncel_ozturk


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