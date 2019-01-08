Kelliğin kalıcı tedavisi saç ekimidir

Saç ekimi, kelliği düzeltmeye yardımcı olan cerrahi bir işlemdir. Saç ekimi, kellik, saçların seyrelmesi, alnın açılması ve saç kaybıyla ilgili diğer durumlar için yardımcı işlemler içerir.

Saç dökülmesinin nedenleri çoktur. Bazı insanlarda ilerleyen yaş, bazılarında sık sık saç boyası ve kafa derisine zarar veren diğer kimyasalların kullanımı, bazılarında aşırı şampuan ve saç kremi kullanımı, bazılarında kalıtsal sebepler ve bazılarında da hastalık ve alerjiler saç dökülmesine neden olur.

Sebebi ne olursa olsun saç dökülmesi sizi rahatsız eder. Saçlarınızın tekrar çıkmasını sağlayan bazı yöntemler arasında ameliyat, ilaç kullanımı ve diğer bazı yöntemler vardır.

SAÇ EKİMİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Cerrahi saç ekimi başın saç çıkan bölgelerinden alınan saçları seyrelen ya da tamamen dökülen bölgelere yerleştirmek anlamına gelir. Bu, saç dökülmesi için kalıcı bir çözümdür. Bu yöntemde yenileme için kendi saçlarınız kullanır, ama kalıcı ve doğal bir görünüm sağlayan bir seçenektir. Saç dökülmesinin nedeni yaş veya hormonal bir sorun olduğunda, saç ekimi için öncellikle o hormonal sorunun tedavi edilmesi gerekebilir.