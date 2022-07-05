Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Saç dökülmesi, makul oranlarda gerçekleştiğinde kabul edilebilir. Günde 50-100 tel saçın dökülmesi normal sayılabilir. Kısaca, herkes saç kaybı yaşayabilir. Erkek ve kadın tipi kellik genellikle aileden gelen genetik faktörlere dayanıyor. Ancak saç dökülmesinin arkasında hormon dengesizlikleri, kafa derisinde mantar oluşumu, stres, otoimmün hastalıklar ve beslenme yetersizlikleri dahil olmak üzere birçok farklı neden olabilir.

Uzmanlara göre, birçok insan şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinde olan saç dökülmesi ve saç incelmesi gibi saçla ilgili sorunlarla karşı karşıya. Ancak endişelenmeyin, saçınızı doğal olarak yeniden büyütmek için yapabileceğiniz bazı şeyler var. Soğan suyundan masajlara kadar gerçekten işe yarayan, evde yapabileceğiniz olağandışı saç dökülmesi tedavileri...

BİBERİYE YAĞI

İngiliz uzmanlar, saç dökülmesini önlemek ve saç büyümesini teşvik etmek için iyi olduğu kanıtlanmış Biberiye yağını tavsiye ediyor. Biberiye bitkisi, sinir ve doku hasarını ve hücre döngüsünü iyileştirdiği bilinen karnosik asit içerir.

ALOE VERA

Aloe Vera, kafa derisindeki ölü deri hücrelerini onardığı bilinen proteolitik enzimlerle doludur.

Uyuyan saç köklerinden saç büyümesini tetikleyerek saç hacmini artırmaya yardımcı olur.

Sadece saç büyümesini teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda kafa derisinde kaşıntıyı önler ve kepeği azaltır.

Kuru ve yıpranmış saçlara da can verecek aloe vera suyu, duş esnasında saçlara uygulanabilir.

MASAJ

Uzmanlar, saç derisini uyarmaya ve saç kalınlığını iyileştirmeye yardımcı olmak için masajı önermektedir.

Masajın ayrıca kan akışını ve kafa derisinin sağlığını iyileştirdiği bilinmektedir.

PİRİNÇ SUYU

Pirinç suyu, saç dökülmesini azaltmaya ve büyümeye yardımcı olmak için popüler bir yöntemdir.

Suda bulunan amino asitlerin saçın yenilenmesine yardımcı olduğu ve daha hızlı saç büyümesine yardımcı olduğu söylenir.

Pirinç suyu ayrıca saç büyümesine yardımcı olan B, C ve E vitaminlerini içerir.

SOĞAN SUYU

Soğan suyunun saçların yeniden büyümesi üzerinde olumlu etkileri olduğu söylenir.

Soğan suyu saçların yeniden büyümesini teşvik etmek ve alopesiyi tedavi etmek için güçlü sonuçlar göstermiştir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, saç folikülü gelişiminin önemli bir aracısı olan keratinosit büyüme faktörünün arttığını göstermiştir.

Soğan suyunu kullanmak için birkaç soğanı blenderden geçirin ve suyunu sıkın.

Saç derisine ve saça uygulayın ve en az 15 dakika bekletin ve ardından saçları yıkayın ve şampuanlayın.



