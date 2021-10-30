Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'Cumhurbaşkanı adayı' iddiaları hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı adayı için iş dünyasından tanınmış bir ismin CHP lideri Kılıçdaroğlu ile daha sonra da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştüğü iddialarına Kılıçdaroğlu'dan yanıt geldi.

Gazeteci Murat Yetkin’e konuşan Kılıçdaroğlu, "Öyle bir şey yok" diyerek iddiaları yalanladı.

İş dünyasından, eski politikacılardan, bürokratlardan ve başka kesimlerden bir çok kişinin cumhurbaşkanı adaylığı için kendisine geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu taleple gelen herkese yanıtının "Buna Millet İttifakı olarak karar vereceğiz" olduğunu belirtti.

Henüz Meral Akşener ve diğer liderlerle adayın kim olması gerektiği konusunda bir konuşmalarının olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, kendisine aday olma talebiyle gelen kimseye olumlu ya da olumsuz yanıt vermediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı olarak birlikte belirleyeceklerinin bir kez daha altını çizdi.



