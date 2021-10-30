HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'Cumhurbaşkanı adayı' iddiaları hakkında flaş açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'Cumhurbaşkanı adayı' iddiaları hakkında flaş açıklama

30.10.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde çalışmalar yürütüldüğü' iddiasına yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'dan 'Cumhurbaşkanı adayı' iddiaları hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı adayı için iş dünyasından tanınmış bir ismin CHP lideri Kılıçdaroğlu ile daha sonra da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştüğü iddialarına Kılıçdaroğlu'dan yanıt geldi.

Gazeteci Murat Yetkin’e konuşan Kılıçdaroğlu, "Öyle bir şey yok" diyerek iddiaları yalanladı.

İş dünyasından, eski politikacılardan, bürokratlardan ve başka kesimlerden bir çok kişinin cumhurbaşkanı adaylığı için kendisine geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu taleple gelen herkese yanıtının "Buna Millet İttifakı olarak karar vereceğiz" olduğunu belirtti.

Henüz Meral Akşener ve diğer liderlerle adayın kim olması gerektiği konusunda bir konuşmalarının olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, kendisine aday olma talebiyle gelen kimseye olumlu ya da olumsuz yanıt vermediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayını Millet İttifakı olarak birlikte belirleyeceklerinin bir kez daha altını çizdi.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı? (Özgür Demirtaş kimdir?)Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı Prof. Dr. Özgür Demirtaş mı? (Özgür Demirtaş kimdir?)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
PARTNERDoktorlardan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e uyarıDoktorlardan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e uyarı
Gömdüğü köpeğini çöp kamyonunda görünce çılgına döndüGömdüğü köpeğini çöp kamyonunda görünce çılgına döndü
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

Şaşkına çeviren olay! "Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı"

Şaşkına çeviren olay! "Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı"

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz tahliye oldu

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz tahliye oldu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yavaş: Cumhurbaşkanı adaylığı gurur verici olur ama...

Yavaş: Cumhurbaşkanı adaylığı gurur verici olur ama...

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Dizilerden etkilenen e-Devlet'e başvurdu

Dizilerden etkilenen e-Devlet'e başvurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.