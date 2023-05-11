Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili basılan broşürü canlı yayında gösterdi! Mansur Yavaş'tan tepki... 'Kendi seçimlerimizde de gördük'

14 Mayıs seçimi yaklaştıkça siyaset gündemindeki hareketlilik devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk'te katıldığı canlı yayında seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yanında getirip gösterdiği broşür ise dikkat çekti.

Mansur Yavaş konuyla ilgili şunları söyledi:

"Seçimlerde biz alıştık. Artık siyaset çok kirlendi. Provake bir şeyler olabilir. Şunu göstermek istedim, sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili yapılan afiş. Biz bunları kendi seçimlerimiz de de gördük. Sık sık bunu yapıyorlar. Bir genel başkanın 'Apo Serbest' diye bir afiş bastırması mümkün müdür? İnşallah bunlar da ters teper.

'OLMAZ BÖYLE BİR ŞEY'

Artık maalesef siyasi partilerde görev alanların birçoğu da bunu yol olarak benimsemiş. İftira atarak seçimi kazanma yolunu benimsemişler. Erzurum'daki olay gibi lehlerine mi olur aleyhlerinde mi göreceğiz. Şöyle bir şeyin tersi, Millet İttifakı tarafından Cumhur İttifakı ile ilgili böyle bir broşür görüldü mü? Olmaz böyle bir şey."

