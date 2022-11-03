Kemal Kılıçdaroğlu, Londra'dan gençlere seslendi! 'Hiçbirinizin yeri sokaklar değildir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere’deki temaslarına devam ederken, yayınladığı video mesaj ile gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, “Sevgili gençler, size Londra’dan sesleniyorum. Bir selam vereyim, dedim. Az önce önemli bir toplantıyı bitirdik. Şimdi birazdan dışarı çıkacağım. Biliyorsunuz. Üç Sanayi Devrimi’ni kaçırdık. Dördüncüsünü kaçırma lüksümüz yok. Bu 4. Sanayi Devrimi’nin makinesi insan, yakıtı ise bilgi. Yani her şey sizsiniz. Sizin enerjiniz ve çarpıcı düşünceleriniz. Biliyorum kolay değil ama imkansız da değil. Vallahi de biz bunu birlikte yapabiliriz” dedi.

'BOŞ VERİN SİYASETİN KISIR TARTIŞMALARINI'

“Öncelikle 4. Sanayi Devrimi’ne yetişmemiz için bağlı kalmalı ve hızlı olmalıyız” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, “Saniyede 1 gigabit internet hızına çıkarmamız lazım ülkemizi. Saniyede film indirebilirsiniz, saniyede dizi. Boş verin siz siyasetin kısır tartışmalarını. Onları biz siyasiler yapmaya devam edeceğiz. Ama aynı zamanda evreni değiştirmek için de elimden geleni yapacağım. Öğreneceksiniz. Yapacağız, beraber yapacağız” diye konuştu.

'HİÇBİRİNİZ YERİ SOKAKLAR DEĞİLDİR'

Gençlerin hem Türkiye’ye hem de kendilerini zenginleştireceklerini ve kalkındıracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Kendi emeğinizle yapacaksınız bütün bunları. Emeğiniz para edecek. Çünkü hiçbirinizin yeri sokaklar değildir. Hepinizin yeri girişim evrenidir. O parayı da size Bay Kemal kesinlikle bulacak. Size getirecek, müsterih olun” dedi. (İHA)

