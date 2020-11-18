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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu

18.11.2020 12:30 | Son Güncelleme:
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tehdit ve hakaret içeren paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.

Dilekçede Çakıcı'nın sosyal medyadaki paylaşımı aktarılarak, "(Çakıcı) Bu yazı ile CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na hadsiz, seviyesiz sözlerle hakaret ettiği gibi genel başkanı tehdit etme cüretini ortaya koymuştur." ifadesi kullanıldı.

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Dilekçede, "Kılıçdaroğlu'nun suç örgütü liderleriyle aynı düzlemde buluşma olasılığı bulunmadığı gibi hakaret ve tehdit eylemlerinin hesabını sormama ihtimalinin de olmadığı" belirtildi.

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İzmir Milletvekili Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretin "kamu görevlisine karşı hakaret" suçu kapsamında kaldığına, yazıdaki bazı sözlerle de Kılıçdaroğlu'nun açık şekilde tehdit edildiğine yer verilen dilekçede, şöyle denildi:

"Kullanılan sözler ve şüphelinin suç örgütü lideri olması birlikte değerlendirildiğinde tehdit eyleminin silahla tehdit suçu kapsamında kaldığı algılanacaktır. Dolayısıyla silahla tehdit suçunun tüm yasal unsurları oluşmuştur. Değinilen gerekçelerle şüpheli hakkında kamu görevlisine hakaret ve silahla tehdit suçlarından soruşturma başlatılmasını, sonrasında kamu davası açılmasının sağlanmasını talep ediyoruz."

AA

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