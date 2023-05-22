Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak canlı yayınında açıklamalar yaptı. Erdoğan konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirerek "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar 'Haydi haydi' türü. Kandil'dekilerle bu şekilde ama montaj ama şu ama bu. Video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarının olduğu bir videoyu kendi hesabından alıntılayarak paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Montajcı sahtekar" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU DA PAYLAŞIM YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, mitinglerde millete gerçek gibi gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu videosunun montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti. Bir müslümana asla yakışmayan bu iftira ve kumpas kampanyası ayaklarına dolandı. Montaja, iftiraya ve kumpasa bu milletin ahlakı, vicdanı ve feraseti geçit vermeyecek." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan, mitinglerde millete gerçek gibi gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu videosunun montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti. Bir müslümana asla yakışmayan bu iftira ve kumpas kampanyası ayaklarına dolandı. Montaja, iftiraya ve kumpasa bu milletin ahlakı, vicdanı… pic.twitter.com/EmvarGtK48 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 22, 2023



