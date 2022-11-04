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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Londra'da dikkat çeken temaslar

04.11.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulundu. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Londra'da “Kılıçdaroğlu’nun İngiltere temasları” hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Londra'da dikkat çeken temaslar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da ScaleSpace ortak ofisinde yatırım şirketi Blenheim Chalcot’ı ziyaret etti.

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Kıdemli Danışman Richard Broyd’un bilgilendirme toplantısına katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, kampüsü gezerek bilgi aldı.

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Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Londra'da “Kılıçdaroğlu’nun İngiltere temasları” hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı düzenledi.

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Öztrak, İngiltere programının daha önce yapılan ABD temaslarının bir devamı olduğunu belirterek görüşmelerin daha çok finansal kurumlarla görüşmeler şeklinde olacağını belirtti.

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DHA

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