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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan polisevi saldırısında şehit olan Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyareti

19.10.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de Tece Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan polisevi saldırısında şehit olan Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyareti

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda düzenlenen bir dizi açılış ve temel atma programına katılmak üzere kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'e hareket etti.

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Kılıçdaroğlu, Tece Mahallesi'ndeki polisevine, 26 Eylül saat 23.00 sıralarında PKK'lı 2 kadın teröristin saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, başsağlığı diledi.

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Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette şehit eşi Yeliz Gezer ve aile yakınlarıyla görüşen Kılıçdaroğlu, çocukları Melis ve Ahmet Yağız'ı sevip sohbet etti.

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Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerin toplu açılış törenine katıldı.

(DHA)

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