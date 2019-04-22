Kemal Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya ilişkin flaş açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünkü saldırıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. CHP lideri, "Amacın CHP'yi sokağa dökmek olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları:

"Evde kamuflaj giydirmek istediler kabul etmedim. Protesto kabul edilebilir ama bu saldırı farklı. Planlanan bir saldırıydı, güvenlik önlemi yetersizdi. Amacın CHP'yi sokağa dökmek olduğunu düşünüyorum. Sağduyulu olmak lazım.

ÇIKARILMAMIZ NEDEN 1.5 SAAT SÜRDÜ



Evden çıkarılmamız neden 1.5 saat sürdü, üstelik bakanlar ve komutanlar varken. Evdekiler, 'evimiz yakılır' korkusu yaşadı. Nazik davrandılar. Çay demlediler ama içemedim, çıkmam gerekti."

"HULUSİ AKAR'A SORMAK LAZIM"



CHP lideri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın kalabalığa yönelik olarak söylediği ve eleştirilen sözleriyle ilgili olarak "Hulusi Akar'a sormak lazım ifadelerini, o atmosferde mi söyledi, ne demek istediğini bilemiyorum" dedi.

AKAR NE DEMİŞTİ?



Akar, kalabalığa yönelik olarak "Şu ana kadar mesajlarınızı verdiniz, tepkilerinizi gösterdiniz simdi sükunetle Yener'in evine gidiyoruz annesine, babasına taziyelerimizi bildirmek üzere" demişti. Akar'ın sözleri CHP tarafından tepki çekmişti.



