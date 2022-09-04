Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sivas Kongresi' mesajı: 'Başaracağız!'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Milletin kayıtsız şartsız egemenlik isteğini ve mücadele kararlılığını simgeleyen #SivasKongresi’nin 103. yılında; başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelesi veren kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

Onlar; yılmadılar, mücadeleden asla vazgeçmediler ve Türkiye Cumhuriyetimizin temellerini attılar… Bugün de aynı ruh ve kararlılıkla bizim mücadelemiz, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak için sürüyor. Başaracağız!"

