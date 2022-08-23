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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bakanlık sözü! 'Esnaf Bakanlığı kuracağız'

23.08.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnafa sahip çıkarak Esnaf Bakanlığı kuracaklarını açıkladı. Her fabrikada binlerce işçinin çalıştığı bir Türkiye'yi inşa edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Biz siyaseti cebimiz için değil, köşeyi dönmek için değil, kul hakkı yemek için değil, bu millet için yapacağız" dedi. İşte Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken o açıklamaları...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bakanlık sözü! 'Esnaf Bakanlığı kuracağız'

Partisinin grup toplantısı için Niğde'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şadırvan Park’ta toplanan vatandaşlara seslendi. Alın terinden ve kul hakkından yana olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, tefecilerin adamı olmadığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Biz halktan yanayız. Herkesin kazandığı, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye’den yanayım. Kardeşi kardeşe düşman ettiler. Türkiye’nin bu girdaptan çıkması lazım, bunun mücadelesini veriyorum. Sadece ben değil, 6 lider bunun mücadelesini yapıyoruz. 6’lı masa dediğimiz insan hakları konusunda, kul hakkı konusunda, topluma saygı konusunda bir araya geldik, bir aradayız. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte göreceksiniz, haramilerin saltanatını yıkıp halkın iktidarını kuracağız" dedi.

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'SABIRLA SANDIĞI BEKLEYECEĞİZ'

Çiftçilerin yaşadığı sorunlardan bahseden Kılıçdaroğlu, tarımın stratejik bir sektör olduğunu ve çiftçilerin olmaması halinde 85 milyonun aç kalacağını anlattı. Bu sorunu Ankara'dakilerin duyması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Sizler de oylarınızla duyuracaksınız. Tek bir şey istiyorum. Sandık gelecek, sabırla sandığı bekleyeceğiz. Tahrik edecekler. Sokağa çıkmamızı sağlamak için her türlü tahriki yapacaklar. Sakin olacağız, sabırlı olacağız. Sandık gelecek, Allah nasip ederse demokratik yollarla hakkını teslim edeceğiz. Yani indireceğiz. Yani haramilerin düzenine, saltanatına hep beraber demokratik yollarla son vereceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Sevgili genç kardeşim, kimse umutsuzluğa kapılmasın burası güzel bir ülke. Bu güzel ülkede hepimiz birbirimizi kucaklayarak yaşayabiliriz. Bu güzel ülkede hepimiz huzur içinde bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında mahallelerinde, parklarında gezebiliriz. Sorunlarından arındıracağız inşallah Türkiye’yi sorunu olmayan bir ülke yapacağız. Bunun mücadelesini vereceğiz" diye konuştu.

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'ESNAF BAKANLIĞI KURACAĞIZ'

Esnafa sahip çıkarak Esnaf Bakanlığı kuracaklarını aktaran Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu’nun içini boşalttılar. Her fabrika bir kaledir. Her fabrikanın ürettiği, her fabrikada yüzlerce, binlerce işçinin çalıştığı bir Türkiye inşa edeceğiz, yoksa biz niye siyaset yapıyoruz? Biz siyaseti cebimiz için değil, köşeyi dönmek için değil, kul hakkı yemek için değil, siyaseti bu millet için yapacağız."

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(DHA)

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Niğde Kemal Kılıçdaroğlu
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