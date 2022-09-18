HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yoksulluk' çıkışı! 'Oy için kullanılıyor'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yoksulluk' çıkışı! 'Oy için kullanılıyor'

18.09.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen Ekonomi Muhabirleri ile Aile Destekleri Sigortası Buluşması'nda konuştu. "Sorun yoksulluğu bitirmek değil, yoksulluğu oy için kullanmak, yoksulluğu istismar etmek" diyen Kılıçdaroğlu, "Ön gördüğümüz düzenleme ile yoksulluğu artık bu ülkede hiçbir siyasal parti istismar konusu yapamaz. Kişi yoksulsa sosyal devletin koruması altında olsun" ifadelerini kullandı. İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklamaları...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yoksulluk' çıkışı! 'Oy için kullanılıyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da bir otelde ekonomi muhabirleriyle buluştu. Ekonomi Muhabirleri ile Aile Destekleri Sigortası Buluşmasına Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası ile ilgili yaptığı açıklamadan sonra gazetecilerle özel olarak görüştü.

9aaaa32c4b85430086744e9ea1198ecd

"SORUN YOKSULLUĞU BİTİRMEK DEĞİL, OY İÇİN KULLANMAK"

Kılıçdaroğlu iktidara gelmeleri halinde Aile Destekleri Sigortası'nı hayata geçireceklerini belirterek, "Bugün aslında Türkiye'de kanayan bir yaraya bir şekilde çare üretmeye çalışıyoruz. Ama ürettiğimiz çare bizim özgün bir üretimimiz. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabul ettiği 102 sayılı sözleşmenin öngördüğü 9 sigorta dalını hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 1971 yılında Türkiye parlamentosundan bir yasa çıkararak uluslararası çalışma örgütünün sosyal güvenliğinin asgari normlarının sözleşmesini kabul ettiler. Bu sözleşmeye göre, Türkiye 9 sigorta dalını uygulamayı taahhüt etti. Bunlardan 8'i uygulanıyor. En son işsizlik sigortası uygulamaya girdi ve hala devam ediyor, 9. Sigorta dalı 'Aile Destekleri Sigortası'. 51 yıldır Aile Destekleri Sigortası uygulanmıyor. Aile Destekleri Sigortasının temel amacı her aileye asgari gelir güvencesi sağlayan sigorta dalı. Dolayısıyla kişini doğumundan kişinin ölümüne kadar kişiyi ve aileyi sosyal devlete güvenceye aldığı bir sözleşme. Soru şu; neden Aile Destekleri Sigortası uygulanmıyor? Çünkü yardımlar yapılıyor, dağınık bir çerçevede yardımlar yapılıyor. Oysa bunu bir çatı altında hiçbir ayrım yapmadan sağlanması lazım. Sorun yoksulluğu bitirmek değil, yoksulluğu oy için kullanmak, yoksulluğu istismar etmek" diye konuştu.

7071250557928c71e7565cddb1826568

"MEVSİMLİK ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ OLACAK"

Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla bu toplantıda ön gördüğümüz düzenleme ile sizlere açıklayacağımız düzenleme ile yoksulluğu artık bu ülkede hiçbir siyasal parti istismar konusu yapamaz. Kişi yoksulsa sosyal devletin koruması altında olsun. Mevsimlik çalışan işçiler var. Mevsimlik çalışan işçiler için sosyal güvenlikleri olacak. Onlar mevsimlik bir yere gittiğinde Aile Destekleri Sigortası kurumu onlara yer bulacak. Tuvaletleri, banyoları, çocukların eğitimi için okul gibi ihtiyaçları karşılanacak" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
18 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı?18 Eylül Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı?
Erdoğan 'Talimatı verdim' diyerek, seçim sonrasını işaret ettiErdoğan 'Talimatı verdim' diyerek, seçim sonrasını işaret etti
AFAD duyurdu! Erzurum'da korkutan deprem... Çevre illerden de hissedildiAFAD duyurdu! Erzurum'da korkutan deprem... Çevre illerden de hissedildi
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu yoksulluk sınırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak çıkış! 'İşçi, memur ve emekliye yüzde 150 zam'

Çok konuşulacak çıkış! 'İşçi, memur ve emekliye yüzde 150 zam'

Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler

Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler

Üniversite sevinci 6 saat 15 dakika sürdü! 'Kazandınız' dediler ama...

Üniversite sevinci 6 saat 15 dakika sürdü! 'Kazandınız' dediler ama...

Tarih verdi: Montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayın

Tarih verdi: Montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayın

Suç duyurusunda bulunan Erbil'e ağzına geleni söyledi! "Kızları nasıl soyundururum..."

Suç duyurusunda bulunan Erbil'e ağzına geleni söyledi! "Kızları nasıl soyundururum..."

Konserde bomba anlar! Yüzüğü çıkarıp fırlattı

Konserde bomba anlar! Yüzüğü çıkarıp fırlattı

İlginizi Çekebilir

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.