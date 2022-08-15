HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu Suriye'ye göndereceğiz' demişti! Skandal paylaşımla ilgili flaş gelişme

'Kemal Kılıçdaroğlu'nu Suriye'ye göndereceğiz' demişti! Skandal paylaşımla ilgili flaş gelişme

15.08.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı uyruklu avukat S.A., sosyal medya hesabından skandal paylaşımlarda bulunmuştu. S.A., paylaşımlarında İl Göç İdaresi görevlileri için ‘kuduz köpek’ benzetmesi yapmış ve "Kemal Kılıçdaroğlu’nu Suriye’ye göndereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Gaziantep Valiliği, provokatif paylaşımlarda bulunan avukatın sınır dışı edildiğini açıkladı.

'Kemal Kılıçdaroğlu'nu Suriye'ye göndereceğiz' demişti! Skandal paylaşımla ilgili flaş gelişme

Gaziantep Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen avukatla ilgili açıklama yaptı.

Valilik, sosyal medya paylaşımlarında İl Göç İdaresi görevlileri için ‘kuduz köpek’ benzetmesi yapan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Kemal Kılıçdaroğlu’nu Suriye’ye göndereceğiz" ifadelerini kullanan söz konusu avukatın yabancı uyruklu S.A. isimli şahıs olduğunu ve sınır dışı edildiğini duyurdu.

707270e3-c124-4565-b77b-9cae40f3d6bb

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen S.A. isimli yabancı uyruklu avukatın Karkamış Kara Hudut Kapısı kanalıyla ülkemizden çıkışı sağlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yoldan geçen kadın tesadüfen buldu! 3 günlük bebek tarlada...Yoldan geçen kadın tesadüfen buldu! 3 günlük bebek tarlada...
Korkunç olay: Patoz makinesinin içine düştü, feci şekilde can verdi!Korkunç olay: Patoz makinesinin içine düştü, feci şekilde can verdi!
Lüks otomobil ilanı koydu, hayatının şokunu yaşadı! Lüks otomobil ilanı koydu, hayatının şokunu yaşadı!
Anahtar Kelimeler:
Avukat Gaziantep Kemal Kılıçdaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocasıyla ilk kez yan yana görüntülendi! "Aşk yaramış"

Kocasıyla ilk kez yan yana görüntülendi! "Aşk yaramış"

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Kendini 'yüzbaşı' olarak tanıttı, gerçek bambaşka çıktı

Kendini 'yüzbaşı' olarak tanıttı, gerçek bambaşka çıktı

Son seçim anketinden ses getirecek sonuçlar!

Son seçim anketinden ses getirecek sonuçlar!

Market indiriminin ardından Kılıçdaroğlu'ndan olay olacak sözler!

Market indiriminin ardından Kılıçdaroğlu'ndan olay olacak sözler!

İlginizi Çekebilir

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Transeksüel olduğunu açıkladı! Eski halini paylaşınca...

Transeksüel olduğunu açıkladı! Eski halini paylaşınca...

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.