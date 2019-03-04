Kemal Kılıçdaroğlu, Sancaktepe'de

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sancaktepe'deki okulların sınıflarında 50 öğrenci var. Neden? Neden ikinci sınıf bir ilçe gibi görülüyor Sancaktepe? Buranın da Kadıköy, Bakırköy, Beşiktaş gibi olma hakkı yok mu? Burada da insanlar daha güçlü olmamalı mı? Bütün baskılara rağmen bunu yapacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Sancaktepe'de halka hitap etti.

CHP'nin vatandaşlar arasında ayrım yapmadığını, kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun her insanın değerli olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Onlar, vatandaşları ayırmak, bölmek, kavga çıkarmak istiyorlar. Kavgadan kaçınacağız. İnsanı seveceğiz, herkesi kucaklayacağız, ülkeye, insana, vatandaşa, çocuklara, erkeklere, kadınlara hizmet etmeyi vatanseverlik gibi düşüneceğiz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, CHP Sancaktepe Belediye Başkanı Adayı Özgen Nama'nın herkesin belediye başkanı olacağını söylediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Herkese belediye başkanlığı yapacak, eşit hizmet götürecek. Ama Özgen Bey'den beklediğim bir şey var. 'Herkese eşit hizmet', eyvallah, ama bir mahallede yoksulluk varsa, fakirler varsa, insanlar rahat geçinemiyorsa, o mahalleye pozitif ayrımcılık yapacaksın. Oraya daha fazla hizmet götüreceksin, onların yaşam standardını yükselteceksin. Dolayısıyla yoksul mahallelere, fakire, fukaraya daha fazla hizmet götürecek. Onlar gibi yapmayacaksın. Herkese adil, herkese eşit ama fakire, fukaraya biraz daha eşit davranacaksın. Sizlerin oylarıyla Allah'ın izniyle belediye başkanı olarak koltuğuna oturacak. Ondan şunu isteyeceğim, 'Sancaktepe'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bütün çocukların beslenme, gıda güvenceleri senin güvencen altında olacak."