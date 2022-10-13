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Kemal Kılıçdaroğlu 'Türkiye en az 10 milyar dolar kaybetti' deyip duyurdu! 'İktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağız'

13.10.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PayPal, 30 Mayıs 2016 tarihinde resmi internet sitesinde yayımlanan bildiri ile Türkiye'deki faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Gerekçe olarak da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) yaptığı lisans başvurusunun reddedilmesi gösterilmişti. Konuyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en az 10 milyar dolar kaybettiğini belirtti ve "İktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu 'Türkiye en az 10 milyar dolar kaybetti' deyip duyurdu! 'İktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağız'

30 Mayıs 2016 tarihinde resmi internet sitesinde yayımlanan bildiri ile PayPal'ın Türkiye'deki faaliyetlerini durdurduğu açıklanmıştı. Gerekçe olarak ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) yaptığı lisans başvurusunun reddedilmesi gösterilmişti.

ABD'de olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası dijital ödeme sistemleri, Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektör paydaşları ile buluştum. Türkiye’de girişimci gençler PayPal vb. kanallar sayesinde her yıl ciddi gelir elde ediyordu. Türkiye’nin her şehrinden tüm dünyaya katma değeri yüksek ürünler gidiyordu.

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'TÜRKİYE EN AZ 10 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ'

Ne yaptılar? Yasakladılar. Sektörlere danışmadan yaptıkları işlerin bedeli çok yüksek oluyor. 6 yılda Türkiye en az 10 milyar dolar kaybetti. Girişimci gençlerimizi örseliyorlar. İktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağız ve Web 3.0 platformlarını yaygınlaştıracağız.

Girişimci ekosistemleri ana paydaşımız olacak. Türkiye’deki ekonomik, bilimsel ve siyasal fetret dönemini bitireceğiz. Girişimcilerimizin, gençlerimizin özgürce var olacakları bir ülke çok yakın. Dünyanın ve ülkemizin en parlak zihinleri ile yapacağız bunu."


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