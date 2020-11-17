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Kemal Kurkut davasında sanık polis hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi

17.11.2020 17:06 | Son Güncelleme:
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Kemal Kurkut davasında sanık polis hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi

2017'de Diyarbakır'daki Nevruz etkinlikleri sırasında vurulan Kemal Kurkut'un ölümüne ilişkin olarak polis memuru Y.Ş'nin yargılandığı davada beraat verildi. 14 Aralık 2017'de başlayan davanın tek sanığı Y.Ş tutuksuz yargılanıyordu. Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi, karara gerekçe olarak delil yetersizliğini gösterdi.

21 Mart 2017'de Diyarbakır'daki Nevruz etkinlikleri sırasında vurulan 23 yaşındaki Kemal Kurkut'un ölümüne ilişkin olarak polis memuru Y.Ş'nin yargılandığı davada beraat verildi. 14 Aralık 2017'de başlayan davanın tek sanığı Y.Ş tutuksuz yargılanıyordu.

Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi, karara gerekçe olarak delil yetersizliğini gösterdi.

Mahkeme, olası şüphelinin için olay sırasında çevrede polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kemal Kurkut'un ağabeyi Ercan Kurkut, mahkeme kararı sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İyi değiliz inanın. Bu sefer yanılmak isterdik.Fakat malesef yanılmadık. İnsan kendisini çaresiz hissediyor. Nefes almakta güçlük çekiyoruz" dedi.

https://twitter.com/heviamara/status/1328663783305342977

Kararın verildiği 12. duruşma öncesi, savcı daha önce verdiği mütalaayı tekrarlamış ve suç vasfını "olası kastla öldürme" suçundan "bilinçli taksire" çevirmişti.

Kurkut'un avukatlarından Mehmet Emin Aktar mütalaaya katılmadıklarını belirtmişti.

Aktar, "Savcı 'bir kaza oldu' diyor. Bunu kabul etmiyoruz" demişti.

Ne olmuştu?

2017'de Diyarbakır'daki Nevruz etkinlikleri sırasında alana girmek isteyen Kemal Kurkut, "dur ihtarına uymadığı" gerekçesiyle vurularak hayatını kaybetti.

Diyarbakır Valiliği'nden olayla ilgili olarak yapılan ilk yazılı açıklamada gencin "canlı bomba olduğu şüphesiyle" vurulduğu belirtilmişti.

Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Abdurrahman Gök, çektiği fotoğraflarla Kemal Kurkut'un vurulma anını kaydetmişti.

Kemal Kurkut

Kurkut'un, İnönü Üniveristesi Müzik Bölümü öğrencisi olduğu ve 10 Ekim 2016'da Ankara'da 103 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan kurtulduktan sonra uzun süre psikolojik tedavi gördüğü açıklanmıştı.

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